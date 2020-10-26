議員批停台中爵士音樂節犯眾怒 文化局：改線上音樂會

台中市府以疫情為由今年停辦「台中爵士音樂節」議員黃馨慧表示，廣大市民也不理解為何台北可以辦、「台中只能看著辦」疫情最嚴重時台中辦燈會，年底要辦跨年活動，她問文化局長張大春「真正停辦原因是什麼？」張大春表示，因爵士音樂節有10幾天，人潮10幾萬，所以改為線上音樂會。

黃馨慧表示，文化局曾說明停辦爵士音樂節原因有二個，一是「國外著名團隊無法來台」台北不但如期舉辦，而且邀請海內外優秀名家聯合表演「台中的爵士音樂節為何辦不到？」

另文化局停辦第二個原因是「擔心防疫、人潮聚集」黃馨慧表示，市長盧秀燕日前才說「市府防疫經驗比別人多」並舉例台灣燈會「防範得宜、有辦成、沒有人感染」且參觀人數單日最高85萬、總人次達1182萬。文化局卻用「害怕單日超過10萬人次」為理由，停辦爵士音樂節，這是不是兩套標準？她才要追問真正停辦原因是什麼？

西區草悟道商圈對停辦爵士音樂節也大表失望，認為一年一度的音樂節如同草悟道的跨年活動，對商圈各類商業活動挹注很大。

黃馨慧表示，提到爵士音樂節就想到台中，這是台中的驕傲！爵士音樂節正值台灣人民報復性消費期？市府是「二套標準」、還是「一市二制」，會不會讓市民感覺盧市長和業務局處「各吹各調」呢？他說，前市長林佳龍用「花都藝術節」取代「台中爵士音樂節」引起市民的反彈，最後仍維持「台中爵士音樂節」併入「花都藝術節」方法，稍平息眾怒。

張大春表示，基於防疫需要才停辦，但文化局改以線上音樂會代替，讓民眾仍可以上網聆聽。