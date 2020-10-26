台中免費公車優惠將限市民 市府：可放心綁卡

台中市10公里免費公車優惠明年起將限定市民使用，市民須辦理綁卡才能搭乘，對於是否因綁卡而造成個資外洩，台中市交通局今天表示，卡片不會寫入個資，可以放心綁卡。

台中市議會今天進行教育文化委員會業務質詢，市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等人表示，交通局自明年1月1日起推免費公車限定市民，包括在台中市各級學校就讀的外縣市籍學生也適用，但必須辦理綁卡才能搭乘免費公車。

陳淑華及邱素貞指出，市府透過學校發給學生個資的家長同意書，同意書上載明學生的就讀學校、姓名、身分證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料都要寫到要綁定的卡片上，這些個資應嚴格把關，避免引發外洩紛爭。

交通局表示，交通卡綁定地點包含各區公所、各戶政事務所、市府公告的捷運綠線捷運站及圖書館等地。為讓學生綁卡更便利，市府主動推出到校綁卡服務，綁卡時所填寫的基本資料，僅用於綁卡審核，不會作為其他用途，綁定的卡片內容也不會寫入個人基本資料，家長及學生可放心綁卡。

教育局也說明，台中市高中職以下學校暫不配置綁卡設備，學校協助發放及收回家長授權書，其中，市府將提供6至12歲國小學童交通卡，由市府統一完成綁卡作業後配發各校；國中及高中學生，則由市府主動到校進行綁卡服務，市府也將加強與各校溝通，以不增加教師負擔為原則，便利學生綁卡。