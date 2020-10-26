快訊

台中男打流感疫苗病危、新加坡宣布停用 賽諾菲藥廠回應了

文創董座淋汽油影片曝！高嘉瑜服務處人員壓制 雙方驚險拉扯

台中免費公車優惠將限市民 市府：可放心綁卡

中央社 / 台中26日電

台中市10公里免費公車優惠明年起將限定市民使用，市民須辦理綁卡才能搭乘，對於是否因綁卡而造成個資外洩，台中市交通局今天表示，卡片不會寫入個資，可以放心綁卡。

台中市議會今天進行教育文化委員會業務質詢，市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等人表示，交通局自明年1月1日起推免費公車限定市民，包括在台中市各級學校就讀的外縣市籍學生也適用，但必須辦理綁卡才能搭乘免費公車。

陳淑華及邱素貞指出，市府透過學校發給學生個資的家長同意書，同意書上載明學生的就讀學校、姓名、身分證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料都要寫到要綁定的卡片上，這些個資應嚴格把關，避免引發外洩紛爭。

交通局表示，交通卡綁定地點包含各區公所、各戶政事務所、市府公告的捷運綠線捷運站及圖書館等地。為讓學生綁卡更便利，市府主動推出到校綁卡服務，綁卡時所填寫的基本資料，僅用於綁卡審核，不會作為其他用途，綁定的卡片內容也不會寫入個人基本資料，家長及學生可放心綁卡。

教育局也說明，台中市高中職以下學校暫不配置綁卡設備，學校協助發放及收回家長授權書，其中，市府將提供6至12歲國小學童交通卡，由市府統一完成綁卡作業後配發各校；國中及高中學生，則由市府主動到校進行綁卡服務，市府也將加強與各校溝通，以不增加教師負擔為原則，便利學生綁卡。

台中市 個資 公車

延伸閱讀

老師「霸凌」主任？議員疑中市府未處理不適任教師

中市國中老師打主任 教育局：1個月內裁處

中市學校2022年2月全數裝冷氣 市府：先改善電力

議員批不應消化預算動用二備金 中市府：完全依法

相關新聞

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

台中市政府2021跨年活動，首度在中央公園登場，另一場在大里仁化公園。跨年活動搶藝人，台中市新聞局長黃國瑋表示，台中跨年...

台中學校午餐三章一Q被超車落16名 教局：確實稍落後

行政院農業委員會2017年開始推俗稱的「三章一Q」政策，市議員林德宇今質詢指出，截至目前為止台中校園三章一Q食材使用率5...

南投921平價宅權狀點交 3年63安置戶一圓家屋夢

南投縣當年為安置921地震災民及弱勢戶在縣內興建6處平價住宅「先租後售」，後考量安置戶經濟弱勢且無力購宅，為其修法解套，...

議員批停台中爵士音樂節犯眾怒 文化局：改線上音樂會

台中市府以疫情為由今年停辦「台中爵士音樂節」議員黃馨慧表示，廣大市民也不理解為何台北可以辦、「台中只能看著辦」疫情最嚴重...

台中13期40坪小地主試挖遺址需百萬 議員：修法免傷民

台中市議會今進行教育文化業務質詢，議員李中指出，文化資產保護很重要，但部分法規的內容已侵害地方自治權限及民眾權益。他指出...

美樂地計畫開工祈福 盧秀燕：每年有50座公園獲改善

台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」上午同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市...

台中捷運履勘待改善事項 盧秀燕：加速完成

台中捷運綠線昨經交通部完成履勘，市長盧秀燕上午受訪指出，市府將加速完成履勘小組提出的需改善事項，預計年底前通車，作為市民...

公園開工典禮民眾舉歡迎牌 盧秀燕：功勞是大家的

台中市長盧秀燕在各個市府的動工、揭牌典禮常把功能歸給參與人員、議員和里長， 上午她參加公園的改善工程開工祈福典禮時，看到...

治安強棒接棒 彰化縣5新任警分局長上任

彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由警察局長許錫榮主持，彰化縣長王惠美...

因應彰化高樓火災搶救 要價3500萬50公尺雲梯車就位

為因應高樓火災搶救，彰化縣消防局新購要價3500萬元的50公尺雲梯消防車，經3周的日夜訓練，已正式投入彰化縣災害搶救行列...

彰化八卦山雙塔 藏8萬噸解旱用水

在彰化八卦山大佛後方，矗立有兩座極為顯目的巨塔，常引來好奇。其實，這是台灣自來水公司第11區管理處的兩座大型配水池，每座...

靜宜大學長青生活節 海線社區傳愛

靜宜大學與中市社會局、國際扶輪3461地區D-3分區７個分社攜手沙鹿晉江社區、清水武鹿社區、梧棲草湳社區，共同舉辦「長青...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

桃捷綠線施工 車道減塞爆惹怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。