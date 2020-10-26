美樂地計畫開工祈福 盧秀燕：每年有50座公園獲改善

台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」上午同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕說，今年預計有53座公園設施得以進行改善，加上去年已完成50座，等於每年就有50座公園同時推進。

盧秀燕說，這些公園的改善不是罐頭式的包裝，而是依當地的特色加以設計，像是水景玫瑰公園就把玫瑰的粉紅元素納入遊戲場設計，利用現地地型高差設置滑梯等設施。敦化公園也把老舊的塑膠式遊戲器具進行改善，並完成整體的空間設計，安全上也大幅提升。同榮公園則是老舊廁所得以煥然一新。