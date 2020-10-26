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美樂地計畫開工祈福 盧秀燕：每年有50座公園獲改善

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」當初爭取敦化公園興建的市議員陳成添樂見公園遊樂設施得以重新設計興建。記者黃寅／攝影
台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」當初爭取敦化公園興建的市議員陳成添樂見公園遊樂設施得以重新設計興建。記者黃寅／攝影

台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」上午同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕說，今年預計有53座公園設施得以進行改善，加上去年已完成50座，等於每年就有50座公園同時推進。

盧秀燕說，這些公園的改善不是罐頭式的包裝，而是依當地的特色加以設計，像是水景玫瑰公園就把玫瑰的粉紅元素納入遊戲場設計，利用現地地型高差設置滑梯等設施。敦化公園也把老舊的塑膠式遊戲器具進行改善，並完成整體的空間設計，安全上也大幅提升。同榮公園則是老舊廁所得以煥然一新。

她感謝4座公園當地里長提案，才讓市府有機會了解現況進行改善，這是里長的「政績」而這4座公園都將在年底完成，讓民眾有更好的公園可以使用。

台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」市長盧秀燕說，今年預計有53座公園設施得以進行改善，加上去年已完成50座，等於每年就有50座公園同時推進。記者黃寅／攝影
台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」市長盧秀燕說，今年預計有53座公園設施得以進行改善，加上去年已完成50座，等於每年就有50座公園同時推進。記者黃寅／攝影

盧秀燕

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