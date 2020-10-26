台中捷運履勘待改善事項 盧秀燕：加速完成

台中捷運綠線昨經交通部完成履勘，市長盧秀燕上午受訪指出，市府將加速完成履勘小組提出的需改善事項，預計年底前通車，作為市民最好的新年禮物。

盧秀燕說，台中捷運綠線是桃園以南、高雄以北，整個大中部地區第一條捷運，不僅台中市民，周邊城市的民眾也很期待，捷運綠線做得非常安全、漂亮、舒適，市府預計2周內完成委員建議及要求，再報交通部申請營運許可，若通過，將盡速籌備完工通車典禮。她說，預計會在年底前通車，回應民眾期待。

交通局長葉昭甫表示，履勘小組提出須改善事項有33項，其中12項營運前須完成事項，台中市政府交通局、台北市政府捷運工程局及台中捷運公司預計7至10天內改善完成，經各組委員複檢通過後，提報交通部申請營運許可。

他說，捷運履勘的最大考驗就是模擬演練，因捷運綠線為台中首條捷運，各委員以更嚴苛的試題考驗捷運品質及緊急應變能力，內容包括行控中心監控系統功能異常，中捷立即授權所有列車改採手動模式執行站間閉塞運轉。

此外，針對驗票閘門有人縱火，月台大量旅客須進行緊急疏散，消防局利用雲梯車救援，醫護人員也依照流程協助受傷旅客送醫等，演練過程十分逼真有。