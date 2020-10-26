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公園開工典禮民眾舉歡迎牌 盧秀燕：功勞是大家的

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市上午為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園的改善工程舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（中）親自邀民眾進會場坐。記者黃寅／攝影
台中市上午為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園的改善工程舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（中）親自邀民眾進會場坐。記者黃寅／攝影

台中市盧秀燕在各個市府的動工、揭牌典禮常把功能歸給參與人員、議員和里長， 上午她參加公園的改善工程開工祈福典禮時，看到有民眾舉了歡迎她的牌子，在致詞時就委婉的請他們不要舉了，並說，「這是大家的功勞，不是市長一個人的功勞」再次讓人感受到她把功勞歸於大家的謙虛態度。

台中市去年展開公園改造的「美樂地計畫」今天並同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，兩區的里長、市議員多人參與，他們在盧秀燕未抵達前就已列隊等候，並在盧到達時熱烈歡迎她的到來，盧秀燕被像明星般的迎進會場。

但是盧秀燕並未被眼前的掌聲迷惑，她看到會場裡還有許多空位，原本已坐定的她立即起身走到會場外親自邀民眾到會場坐，許多原本在外站著觀禮的民眾還不敢相信自己竟被市長邀進了會場。司儀逐一介紹地方里長時，她更是逐一點頭致意，給予里長相當的尊重。

盧秀燕談到這4座公園的改善時，並不居功，而是逐一的感謝當地里長提案，才讓市府有機會了解現況進行改善，並說這是里長的「政績」她同時也感謝議員們的支持，預算才得以過關，讓建設得以實現。

事實上，盧秀燕不搶功、不居功的風格由來已久，像是5月間北屯舊社里的停車場立體化工程動土，她除了邀請前市長、交通部長林佳龍一起動土，致詞時也特別感謝林佳龍的支持。她在會場親自迎接林佳龍，司儀介紹林佳龍時，也站來鼓掌，甚至連動土典禮都特別安排「雙主典」由她和林佳龍一起上香、敬獻。前後任市長同台，一度也受地方稱讚。

台中市去年展開公園改造的「美樂地計畫」今天同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（中）和大家一起帶動唱。記者黃寅／攝影
台中市去年展開公園改造的「美樂地計畫」今天同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（中）和大家一起帶動唱。記者黃寅／攝影
台中市上午為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園的改善工程舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（右二）抵達時受民眾熱烈歡迎。記者黃寅／攝影
台中市上午為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園的改善工程舉辦開工祈福典禮，市長盧秀燕（右二）抵達時受民眾熱烈歡迎。記者黃寅／攝影

盧秀燕 林佳龍 台中市

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