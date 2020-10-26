5G時代來臨 議員：偏鄉學校應用VR增加學童體驗

台中市議會教育文化業務質詢，市議員施志昌、林祈烽指出文化藝術資源多集中在都會區，偏鄉也沒有才藝補習班，孩子要接觸頗困難。施志昌認為，VR虛擬實際的技術越來越成熟，市府除透過各場館建置VR體驗外，建議教育局應購置VR裝置，讓學生接觸多樣化的藝術文化展覽與活動。教育局長楊振昇表示會研議，未設置前也會鼓勵校方多補充教材。

施志昌表示，教育部108課綱美感教育中，有「藝術涵養與美感素養」核心內涵，但美感教育是多元的人文教育，需要來自生活潛移默化，須從生活扎根，也需要孩子時常接觸，美感薰陶才有機會實現。

施志昌說，偏鄉往返科博館、美術館、歌劇院奔波，要接觸到多樣藝文活動須付出更多成本。施志昌認為，現在台灣5G發展走得相當前面，VR的也愈來愈成熟，他建議可以透過VR虛擬實境讓學生能夠去體驗與感受。

施志昌指出，現在文化局的場館如台中文學館、纖維博物館與部分圖書館都有VR裝置的體驗，此外也有巡迴VR體驗，他希望文化能夠在更多場館與展覽上增設VR體驗。文化局長張大春表示會在找適合的展覽來做規劃，並且有更多的VR巡迴活動。

施志昌表示，光建置VR的體驗不夠，還必須有配合的設備。因此，施志昌希望教育局能於偏鄉的學校先行購置VR裝置，讓偏鄉的學生的可「無距離」的觀看相關文化藝術的展覽活動，用科技縮短城鄉差距！