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評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

集集八張社區手舞足蹈 參與式預算試辦成果豐碩

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
社區媽媽手作工坊現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員精心製作的成品。圖／集集鎮公所提供
社區媽媽手作工坊現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員精心製作的成品。圖／集集鎮公所提供

集集鎮至今仍是南投縣面積最小、人口最少的鄉鎮，雖善用公民審議及參與式預算，以八張社區進行實驗計劃，經過3個月課程，除了積極落實公民參與，促進街坊鄰居的互動與討論，也更凝聚團體意識，今年票選出的兩項課程「絡活長青，舞出健康」、「八張社區媽媽手作工坊」，終於完成舉辦成果發表會。

八張社區發展協會理事長鄧智全表示，比起過去民眾被動接受政府決策，參與式預算從基層主動出擊，自主性高、也更貼近地方需求；社區票選的「絡活長青，舞出健康」課程，讓長輩們開心地手舞足蹈，舞蹈老師涂國鐙說，長青班的學員們不只在鎮上表演，也到其他鄉鎮的活動亮相，將集集小鎮的活力傳散到外地。

社區媽媽手作工坊透過12堂課程，泰順廊橋旁廣場發表會，現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員耗費一天精心製作的成品，裡面添加由集集出產的火龍果製成的天然果乾，讓鎮長陳紀衡品嘗後，直呼可以上架販售，當作集集的特色伴手禮。

鎮長陳紀衡表示，當初選擇鎮上人口最多的八張社區試辦，長輩們如今都成為推動參與式預算的代言人，首年成果豐碩，已有其他社區詢問明年是否能加入參與式預算的行列，未來也會以八張經驗讓其他社區試辦參與式預算。

社區媽媽手作工坊現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員精心製作的成品。圖／集集鎮公所提供
社區媽媽手作工坊現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員精心製作的成品。圖／集集鎮公所提供
集集八張社區票選的「絡活長青，舞出健康」課程，讓長輩們開心地手舞足蹈。圖／集集鎮公所提供
集集八張社區票選的「絡活長青，舞出健康」課程，讓長輩們開心地手舞足蹈。圖／集集鎮公所提供

集集 火龍果

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