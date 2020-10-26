集集八張社區手舞足蹈 參與式預算試辦成果豐碩
集集鎮至今仍是南投縣面積最小、人口最少的鄉鎮，雖善用公民審議及參與式預算，以八張社區進行實驗計劃，經過3個月課程，除了積極落實公民參與，促進街坊鄰居的互動與討論，也更凝聚團體意識，今年票選出的兩項課程「絡活長青，舞出健康」、「八張社區媽媽手作工坊」，終於完成舉辦成果發表會。
八張社區發展協會理事長鄧智全表示，比起過去民眾被動接受政府決策，參與式預算從基層主動出擊，自主性高、也更貼近地方需求；社區票選的「絡活長青，舞出健康」課程，讓長輩們開心地手舞足蹈，舞蹈老師涂國鐙說，長青班的學員們不只在鎮上表演，也到其他鄉鎮的活動亮相，將集集小鎮的活力傳散到外地。
社區媽媽手作工坊透過12堂課程，泰順廊橋旁廣場發表會，現場端出的火龍果巴斯克乳酪、素食傳統米糕皆是學員耗費一天精心製作的成品，裡面添加由集集出產的火龍果製成的天然果乾，讓鎮長陳紀衡品嘗後，直呼可以上架販售，當作集集的特色伴手禮。
鎮長陳紀衡表示，當初選擇鎮上人口最多的八張社區試辦，長輩們如今都成為推動參與式預算的代言人，首年成果豐碩，已有其他社區詢問明年是否能加入參與式預算的行列，未來也會以八張經驗讓其他社區試辦參與式預算。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言