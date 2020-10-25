彰化詩歌節饗宴 結合歌唱、吟唱、茶道、舞蹈
彰化縣文化局今天下午在和美道東書院舉辦「2020彰化詩歌節~半線詩歌磺溪情」，活動結合歌唱、吟唱、茶道、舞蹈等多元的藝術呈現詩詞文學豐富的樣貌，讓參與者享受一場豐盛的詩歌饗宴。
與會的縣長王惠美說，和美鎮道東書院是彰化縣的五大書院之一，今年詩歌節移至道東書院舉辦，以彰化在地特色、名勝、產業、農特產來作詩吟誦，特別有意義。
彰化詩歌節活動，首次舉辦小文青得獎者作品發表，以及各大詩社的吟唱，都透過詩歌傳達出了彰化的美、彰化的好以及彰化人對自己土地的愛。除了演出外，還有朱熹喜愛的茶道文化，讓大家免費品茗、另外還有「小文青詩詩入畫比賽」詩畫合一，展現藝術創作成果，以及「一日詩人詩詞闖關遊戲」、「文青市集」等，帶來不一樣的創意能量。
王惠美表示，道東書院對和美及彰化地方文化傳承具有重大意義，而在今年7月，「歷史建築和美街長宿舍」修復工程也順利竣工，未來也希望能和各界攜手合作，將這些據點更加活化，並串連起來，展現在地風華與古蹟之美，讓和美成為更充滿文化氣息的地方。
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