降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

為減少車禍發生，彰化縣八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，從21日起，速限從50公里降到40公里，在降速後的第一個周日，今天就發生兩件機車撞車車禍，機車肢離破碎，騎士分別受到胸部挫傷或腳部受傷。有民眾批評，如果不小心駕駛，「降到10公里照樣會摔車」。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，139線調降速限，如果用路人不遵守速限規定，警方一定會嚴格取締，因為只要速度放慢，相對反應時間就會延長，行車安全多一點保障，而取締處罰並不是目的，是在落實用路人交通安全，保護自己及其他用路人安全。

警方本月21日在139線此一路段依新的速限規定執行測速取締，當天就取締超速28件。昨天及今天是降速後的第一個假日，警方除在21公里處設的固定桿測速器外，並排定固定警網以機動式測速取締，預料屆時取締案件將更為可觀。 由於有10公里容許值，速限40公里要測到51公里以上才會開罰，如果機車超速處罰是從1200元起跳，汽車則是1600元起跳。

不過，139線雖然降速，機車族的興致不減，仍然有大批重機車族呼嘯而過，只是為荷包著想，在降速取締路段大多依速限行駛，但今天中午在芬園段，先有一名機車騎士摔車，造成胸部挫傷，由救護車送醫。

到下午5時許，在固定測速桿附近的21.5公里處，有機車疑撞路樹或護欄，撞得車身支離，人則躺在地上不動，被救護車送醫急救，幸好只有腳部擦傷並不太嚴重，此件車禍也被臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」社群披露，並引起網友討論。