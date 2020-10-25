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通車在望！ 中捷：履勘12項缺失7天內完成改善

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷北屯機場，列車蓄勢待發。圖／北捷提供
中捷北屯機場，列車蓄勢待發。圖／北捷提供

交通部今天完成台中捷運綠線履勘作業，履勘小組提出須改善33項，其中12項是「營運前須改善事項」台中市政府完成改善並報交通部核准後，再由台中市政府決定通車日期。中捷公司董事長林志盈表示，一星期內完成改善，報交通部核准，有信心年底通車。

交通部指出，營運前須改善事項（12 項）如下：包括北屯總站(G0)立柱照明維修孔蓋邊緣過於尖銳、松竹站臨停區旁道路單向與雙向動線規劃不完善、文心崇德站(G6)二樓次逃生通道旁有額外出口通封閉空間，市政府站(G9)至水安宮站(G10)軌區維修步道有凹陷不平整。其他則多是沒有標示或標示錯誤不清等，問題不大。

中捷公司董事長林志盈表示，明天起即與市府交通局、台北捷運公司通力合作，12項營運前須改的缺失，一星期內可以完成「該做好的都會做好」再報請交通部核准。林志盈表示，這些缺失問題都不大，有信心在年底前通車。

台中市 捷運

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