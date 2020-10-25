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彰化二水鄉農會百歲生日 農機遊行與小農市集慶祝

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉農會舉行「百年農耀八堡傳情」百周年慶，昨天有大型農機遊行活動，今天也舉辦小農市集。圖／翻攝自二水鄉農會臉書
彰化縣二水鄉農會舉行「百年農耀八堡傳情」百周年慶，昨天有大型農機遊行活動，今天也舉辦小農市集。圖／翻攝自二水鄉農會臉書

彰化縣二水鄉農會舉行「百年農耀八堡傳情」百周年慶，24日有大型農機遊行活動，今天也舉辦小農市集，彰化縣長王惠美肯定二水農會的用心，二水農會從2010年起辦理「安全蔬果栽培共選共銷實施計畫」，也是彰化縣唯一實施的農會，有穩定蔬果市場價格的效果。

二水鄉農會百周年慶有彰化縣長王惠美、二水鄉農會理事長蔡瑞祥、總幹事蔡文琳、常務監事董松江等人出席，今天的小農市集除了農民展售農產品，還有飛鴻館醒舞獅團、卓木鳥室內樂團、米笛樂團等表演團體演出，並有花藝設計展示及摸彩活動等。

王惠美說，二水農會今年獲全國龍眼蜜評鑑頭等獎，且感謝蔡理事長的用心帶領，2016年也成立農情館，讓農業融入休閒行銷，增進鄉民休閒去處，亦可增加農會生產收益，在在都顯示農會的用心，期許未來農會夥伴們能持續付出奉獻，讓彰化的農業金字牌永久發光發亮，也讓農民生活獲得更大的改善。

彰化縣二水鄉農會舉行「百年農耀八堡傳情」百周年慶慶祝活動 。圖／翻攝自二水鄉農會臉書
彰化縣二水鄉農會舉行「百年農耀八堡傳情」百周年慶慶祝活動 。圖／翻攝自二水鄉農會臉書

王惠美 農民

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