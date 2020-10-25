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中捷通車？今天履勘出12缺失 市府改善後再報交通

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷北屯機廠。圖／台北市捷運局提供
中捷北屯機廠。圖／台北市捷運局提供

交通部今天完成台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線(綠線)北屯總站至高鐵台中站履勘作業，總結會議中確認履勘結論，履勘小組共提出須改善事項計33項，其中12項是「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及10項為「後續建議改善事項」。「營運前須改善事項」部分，台中市政府完成改善並報交通部核准後，再由臺中市政府決定通車日期。

交通部指出，營運前須改善事項（12 項）如下：

1.北屯總站(G0)立柱照明維修孔蓋邊緣過於尖銳，應改善。

2. 松竹站(G4)臨停區旁道路單向與雙向動線規劃不完善，有道路行車安全之虞，應改善。

3. 文心崇德站(G6)二樓次逃生通道旁有額外出口到封閉空間，應改善。

4.高鐵台中站(G17)下列設施設備，應改善：

(1) 通風機房(F113)外鐵捲門開關無明確標示，恐人員誤觸。

(2) 樓梯間接地線未拆除。

(3) 第 2 月台無障礙候車區標示錯誤。

(4) 出口意象處未加「1 號出口」標示。

(5) 2 號出口門架處，廁所方向指示標示不足。

(6) 車站公車下客區往捷運站之指標系統不足。

5. 高鐵臺中站(G17)、大慶站(G13)及松竹站(G4)站內到台鐵及高鐵通道，無台鐵及高鐵靜態時刻表，應改善。

6. 市政府站(G9)至水安宮站(G10)軌區維修步道有凹陷不平整，應請全線檢視改善。

7.捷運舊社站(G3)至北屯總站(G0)下行軌往維修步道樓梯下方，電纜槽蓋板車螺絲突出，影響通行，應改善。

8.各車站下列通案式標示，應改善：

(1) 次逃生通道之逃生標示不明顯。

(2) 全線車站二樓平台兩側玻璃窗未設置緊急敲擊點標示。

9. 全線各站於低污染主機旁未全面張貼禁用無線電警告，恐訊號干擾造成低污染主機發生故障或警報等狀況，應改善。

10. 全線各轉轍器部分管路防火泥填塞脫落，應改善。

11. 月台端平台之欄杆過高(1.3 公尺)有妨礙雲梯車救援時旅客逃生之動線，應改善。

12. 車廂內路線圖張貼數量不足且轉乘資訊不明顯，應改善。

另「一般注意改善事項」則由台中市政府自行辦理改善及追蹤列管，至於「後續建議改善事項」辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部隨即籌組履勘小組，由路政司陳司長文瑞擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，9月14日召開第一次前置會議，營運組、機電組及土建組分別於9月19日、9月20日、9月23日至現場勘查6座土地開發車站逃生動線，且經台中市政府提供各車站防災計畫、各車站消防檢查及各車站消防防護計畫等之核可函，109年10月14日召開第二次履勘前置會議，爰經履勘委員討論後於109年10月25日辦理本案履勘作業。

計畫完工啟用後民眾可搭乘捷運至臺鐵大慶站、松竹站及高鐵台中站等銜接轉乘，提供高鐵臺中站聯外交通及轉乘服務功能，並促進大臺中地區民眾使用高鐵運輸之便利性，帶動臺中都會區產業發展，紓解區域運輸走廊之需求，進而改善現有大眾運輸及道路交通環境。

中捷軌道叉心勘查。圖／交通部提供
中捷軌道叉心勘查。圖／交通部提供
履勘人員下軌道勘查。圖／交通部提供
履勘人員下軌道勘查。圖／交通部提供
模擬演練，行控中心監控功能異常改採手動駕駛。圖／交通部提供
模擬演練，行控中心監控功能異常改採手動駕駛。圖／交通部提供
模擬演練，雲梯車救援捷運站。圖／交通部提供
模擬演練，雲梯車救援捷運站。圖／交通部提供

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