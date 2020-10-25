風電帶動起重產業 台中市府將協助解決用地問題

政府發展風電產業，也讓起事產業成為重要的支援性產業，但位在台中市龍井的吉翔起重工程有限公司需要把大型吊車停放在台中港附近，卻因使用的是農業用地，經常被檢舉，經濟發展局長張峯源前往了解後，今天表示將以產創條例協助業者朝自辦產業園區方向解決問題。

張峯源指出，吉翔起重位在台中火力發電廠對面，專營500至1000噸的大型起重機吊放工程，曾協助台中市及台北市等捷運工程吊掛作業，因需要大型機具停車及維修、保管空間，且考量不影響居民安寧而移至港區附近，且因當地風勢較大，需建置封閉式廠房，但土地問題受限而無法興建。

他說，經實地勘查，吉翔起重公司所使用農地的位置處於關連工業區和經濟部加工出口區中間，附近風且有火力電廠的落塵，已不利於耕作，加上風電仍政府積推動的產業方向，協助吉翔起重公司進行用地取得，將有助於產業發展。

吉翔起重負責人王美雪也向張峯源陳情說，他們因為工程需要，在合法用地難以取得下，不得不把起重吊車等停放在自家的農地上，但卻因土地使用起用分區非工業用地，屢被罰款，每次6萬元，且還會按次加重處罰，讓他們有苦難言，希望政府協助他們解決問題。