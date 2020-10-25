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彰化員林獅子盃公益路跑go 新增與毛小孩共跑組

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑。圖／彰化縣府提供
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑。圖／彰化縣府提供

2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，今年首度新增帶著心愛毛小孩參賽組別，彰化縣長王惠美說，除了要讓大家跑出健康，也希望能打造運動經濟，要讓彰化成為「健康長壽縣」，並透過運動增加經濟繁榮。

王惠美與員林市長游振雄、員林獅子會會長蔡世展等人一起為馬拉松鳴槍開跑，與會來賓還有前縣長魏明谷、立委陳素月、彰化縣議員張錦昆、凃俊任等人與會，

今年賽事約有5000人參賽，首度新增帶著心愛的毛小孩，可以一起參與5公里及3公里的路跑活動，創造與毛小孩的美好回憶。

今天也有跑者穿著 cosplay服裝參加路跑特別吸睛，還有小小孩在父母鼓勵下，邊跑邊走完成3公里路程，享受健康親子時光。

王惠美說，縣府舉辦路跑，希望積極打造運動經濟，接下來還有11月1日「戀戀二水 跑水馬拉松」、11月8日「台灣米倉 田中馬拉松」、11月29日「2020 Polio Run VI 伯立歐蕎麥公益路跑」等，因應疫情，也可同時免費報名參加今年首創的全國聯合線上路跑活動。

彰化縣今年馬拉松嘉年華將有約3萬名選手參賽，估計將帶動9千萬元運動經濟產值，王惠美也提醒大家說，民眾消費滿500元都可以參加彰化縣政府以及員林市公所的摸彩，最大獎都是汽車。

游振雄說，歡迎大家到員林市參加路跑，也希望大家多多在員林市消費，還有機會參加摸彩得大獎。

今天的路跑活動現場還有摸彩，獎品包括電動機車、液晶電視、全方位攝影機、平板電腦(iPad)、氣炸鍋等，讓大家滿載而歸。

2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，由彰化縣長王惠美等人一起為馬拉松鳴槍開跑。圖／彰化縣府提供
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，由彰化縣長王惠美等人一起為馬拉松鳴槍開跑。圖／彰化縣府提供
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，有跑者穿著 cosplay服裝參加路跑特別吸睛。圖／翻攝
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，有跑者穿著 cosplay服裝參加路跑特別吸睛。圖／翻攝
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，今年首度新增帶著心愛毛小孩參賽組別，許多民眾帶著心愛毛小孩一起參賽。圖／彰化縣府提供
2020彰化縣政府馬拉松嘉年華第一場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑活動今天在員林市圓林園熱鬧開跑，今年首度新增帶著心愛毛小孩參賽組別，許多民眾帶著心愛毛小孩一起參賽。圖／彰化縣府提供

路跑 王惠美 親子

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