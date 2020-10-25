秋遊來爬山還可抽獎 彰化清水岩寺出發健行樂
「2020秋登卦山遊半線健行活動」今天在社頭鄉清水岩寺前廣場熱鬧登場，來自全國各地約1500位愛好登山健行的大小朋友們一起參與。
彰化縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌、清水岩寺主委蕭秀梅、縣議員蕭如意等人鳴笛後，大家從社頭清水岩寺出發健身。
王惠美說，中部七縣市聯合推出20條特色觀光步道，彰化縣推出有三條分別是彰化市八卦山天空步道、員林市藤山步道、社頭鄉十八彎古道，造訪一條步道就有一次抽獎機會、三條就有兩次抽獎機會、五條就有三次抽獎機會、七條集滿就有機會抽汽車。
王惠美說，田中、社頭、二水都位於八卦山脈，彰化社頭清水岩寺是知名古剎、有登山步道，社頭是芭樂之鄉，社頭田中的織襪手套也相當有名，有3間DIY觀光工廠，樂活觀光襪廠、襪仔王觀光工廠、台灣手套博物館等等，健行後可以再前往觀光工廠參訪購買臺灣製、優質、便宜的各項產品，一起拚經濟。
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