南投國姓農會拉皮改建 九二咖啡故事館暗藏數字密碼

南投縣國姓鄉以種植咖啡開創「林下經濟」，精品化發展打響「國姓咖啡」，當地農會更改建會本部老建築，蛻變成現代產業行銷、文化歷史兼具的「九二咖啡故事館」，讓民眾能就近品嘗在地精品咖啡，也咖啡及農特產品有固定的展售平台。

國姓鄉農會指出，全鄉咖啡栽種面積約200公頃，已是國產咖啡重要產地，更在地方自辦咖啡評鑑和展售，且率先推動產地認證標章，品質逐年提升，如今已能跟國內外優質咖啡一較高下，而為提供更完善展售場域，去年著手改建會本部。

該會理事長胡水發表示，去年向中央爭取補助300萬元、農會自籌500多萬元，整建位在市區的國姓分部成農民綜合大樓，並把會本部信用、保險、會務等業務遷往該大樓，淨空本部後將閒置辦公空間及穀倉拉皮改建為「九二咖啡故事館」。

九二咖啡故事館昨正式啟用，總幹事葉榮鑫說，該館除述說國姓咖啡從無到有的故事，館名更藏數字密碼，除諧音「就愛」，也因921地震震爆點就在國姓九份二山，攝氏92度水溫沖咖啡最能讓泡出優質香醇的精品咖啡，因此取名「九二」。