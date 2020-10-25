彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

在彰化八卦山大佛後方，矗立有兩座突兀的巨塔，常引來好奇，不知道它們的用途。其實，這是台灣自來水公司第11區管理處的兩座大型配水池，每座各4萬噸，兩座共8萬噸， 剛好是彰化市一天用水量，用來調配彰化供水，一旦缺水就是一日救急的雙塔。

台灣自來水公司第11區管理處處長曾良琳說，目前台灣就數高雄崗山跟彰化八卦山各擁有兩座4萬噸配水池，彰化八卦山這兩座各4萬噸配水池是在2000年年底啟用，迄今滿20年，由於造價達兩億元，當年興建時，水公司高層還批評是浪費，後來因彰化市高地帶缺水及彰化市用水需求量大後，證實建配水池是有遠見的。

曾良琳說，彰化人長期以來反對水公司鑿井供水，因此自來水源多來自台中，為了調配水源，因此建了這兩座配水池。它的功能有兩項，一是有一條直徑90公分的輸水管可往下輸送供給彰化市區，另一項是有加壓功能，有一條直徑40公分的輸水管，可加壓輸送彰化師大寶山校區、榮民之家及太極新村等高地帶地區。

曾良琳舉目前因缺水，配合中央限水政策，彰化地區每天下午12時30分到4時30分，夜間則從10時30分到清晨5時實施兩時段減壓供水，當減壓時，台中來的供水就送上配水池，再加壓時，就把配水池的水源輸送到用戶，做為調配；而在短時間停水，或者過年除夕時，因彰化用戶用水大增，但台中供水未增加，這時兩大配水池就要調配供水。

那位在八卦山上的這兩座配水池安全嗎？曾良琳說，這是以預力混凝土興建，不論結構及安全性都沒有問題，大家放心。