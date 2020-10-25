旅展有雷！台中查獲1家餐飲無履保 1旅遊社無行程日期

「2020ATTA台中國際旅展」24日登場，台中市政府法制局、衛生局、觀光旅遊局派員到旅展現場抽查，發現一家中部餐飲業者販售無履約保證的餐券，消保官當場要求下架禁售。另有一家旅行社業者旅遊行程未載明出發日期，移交給交通部觀光局查處。法制局長李善植呼籲，民眾買優惠券或旅遊行程套票時，須留意履約保證、行程起訖時間，不要冒險得不償失。

法制局長李善植表示，抽查旅展時，發現一家旅行社業者販售未載明出發日期的旅遊行程，違反旅行業管理規則。因未載明出發日期的行程不在中華民國旅遊業品質保障協會的保障範圍，業者也未提供履約保證機制，日後業者停業或歇業時無法提供服務，影響消費者權益，市府移交通部觀光局依法查處，協助消費者與業者協調退費。

另發現一家中部餐飲業者販售無履約保證餐券，消保官當場要求業者下架禁售，李善植說，消費者購買禮券，應上各銀行網站逐一查詢履保記載的真實性，或至由法制局整理的各家銀行禮券履約保證或信託專戶網頁（https://reurl.cc/j56Rbm）查詢，也可掃描禮券「銀行履約保證」簡易QR-code，確保自身權益。法制局指出，也可至會場的「禮券健檢中心」諮詢。