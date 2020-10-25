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玩具復活節巡迴到埔里 親子樂玩二手玩具瘋闖關
台灣玩具圖書館致力推動二手玩具回收再利用，今在南投縣埔里鎮中峰國小辦理2020玩具復活節「回收玩具讓愛新生」活動，邀親子進行玩具DIY創作、二手玩具及木質玩具體驗及闖關遊戲等，從中傳達玩具回收利用觀念，並盼向下扎根。
台灣玩具圖書館協會指出，據統計，9成兒童玩具為塑料製成，平均使用壽命卻僅6個月，其中8成最後進入垃圾場、焚化爐或海洋，成全球生態問題，該會因此推動二手玩具回收再利用，目前年平均回收量達40噸，至今已回收逾180噸。
台灣玩具圖書館協會也從5年多前開始與TOYOTA合作推動二手玩具回收再利用，並巡迴全台15個偏遠鄉鎮舉辦「玩具復活節」，將經清理、維修後的重生玩具帶進偏鄉，除嘉惠當地幼童，同時向家長和孩子宣導玩具回收再利用的觀念。
而2020玩具復活節「回收玩具讓愛新生」南投場今就在埔里鎮中峰國小登場，不少家長帶著小朋友前往開心動手玩，拍照打卡或通過以套圈圈、保齡球、積木、迴力車定位等二手玩具設計關卡，就能獲得自行挑選二手小玩具或精美小禮物。
台灣玩具圖書館協會表示，回收玩具後更要「再利用」，因此會先整理回收玩具，汰除已損壞無法修復的玩具，其餘就進行清潔維修，最後將重生的玩具送愛偏鄉獲世界各地角落，讓二手玩具繼續帶給孩子歡樂，也減輕垃圾處理和環境負擔。
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