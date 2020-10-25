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影／清代五尊軟身媽祖回正殿 奠安宮重現傳世國寶

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影

彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，由彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人將清代五尊軟身媽祖重新供奉在正殿，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。

奠安宮主委陳在說，奠安宮前殿興築安座後，軟身媽因故暫奉祀於奠安宮後殿神房，信眾不易瞻仰媽祖聖容，此次在明道大學媽祖文化學院的規劃協助下，並獲得媽祖聖筊同意，廟方特意在媽祖得道飛昇紀念日將五尊軟身媽祖重新迎回正殿視事。同時，為尊崇五尊清代軟身媽祖的歷史意義，經擲筊由媽祖擇選聖號為湄洲東螺老大媽、老二媽、老三媽、老五媽、老六媽。

奠安宮今天特別舉辦「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」活動，由北斗奠安宮主委陳在與彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、北斗鎮長李玄在、彰化縣文化局局長張雀芬、北斗鎮民代表會主席劉國卿為軟身媽祖繫上金牌，並移祀於奠安宮正殿媽祖神房。

陳在說，五尊清代軟身媽祖為國寶文物，軟身媽依人體關節比例塑造，全身皆可活動，內衣、外衣一應俱全，身著刺繡龍袍，足繫三寸金蓮，細膩非常。

王惠美說，北斗奠安宮前身為東螺天后宮，創建於康熙年間，歷史悠久，是南彰化建廟最早的媽祖廟之一;奠安宮五尊清代軟身媽祖是彰化縣的傳世國寶，奠安宮東螺老大媽更是東螺天后宮的開基媽祖，極具歷史價值，是台灣媽祖信仰史中極具價值之文物。

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆說，奠安宮應是全省有清代軟身媽祖最多的廟宇之一，原本清代軟身媽祖有七尊，後來有二尊被信徒迎去供奉而不知流落何方，現存五尊，1981年因廟宇重建，將軟身媽祖神尊移到後殿，2003年重建完成後就未再移回正殿，而1985年也將古蹟級的舊廟拆遷到台灣民俗村，老廟後來也再次被登錄為歷史建築，奠安宮繼此次將軟身媽祖重新供奉在正殿，也將在將在今年11月組成遷建委員會，會再將老廟遷移回奠安宮。

彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，由彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人將清代五尊軟身媽祖重新供奉在正殿，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，由彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人將清代五尊軟身媽祖重新供奉在正殿，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，由彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人將清代五尊軟身媽祖重新供奉在正殿，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟今天在媽祖得道飛昇紀念日舉行「九九媽祖得道秋日祭典暨北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，由彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人將清代五尊軟身媽祖重新供奉在正殿，讓信徒能瞻仰膜拜極具歷史與藝術價值的國寶級媽祖聖尊。記者林宛諭／攝影

媽祖 國寶

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