順澤宮冠軍路跑今開跑 跑出心想事成

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美說，因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際，所以今年首度辦順澤宮冠軍路跑，希望讓大家有求必應，心想事成。

王惠美與順澤宮主委魏信顧、埔鹽鄉長許文萍、全統運動用品公司總經理余俊芳、立委謝衣鳳等人今天主持鳴槍開跑儀式，此次約有5000名跑者參與。

王惠美說，自從伊登戴著順澤宮冠軍帽創下傳奇後，不僅他來到台灣到順澤宮參拜後，後二度拿下冠軍，也有校長也戴著冠軍帽拜拜後帶隊參加科展也拿到第一名，讓大家更感受到順澤宮玄天上帝「帝爺公」的靈驗，所以辦此次路跑希望讓大家心想事成，且此次也規劃了一般民眾能跑的五公里及十公里組別，讓更多人可以體會路跑樂趣。

順澤宮冠軍路跑共有21公里半程馬拉松賽程，還有5公里及10公里的路跑組別，由順澤宮出發，沿途串聯埔鹽鄉景點風光。

王惠美說，為了行銷大家到彰化旅遊及消費，縣府目前也舉辦消費抽大獎活動，只要在彰化消費500元就可以上傳抽獎，最大獎項是汽車，活動到12月，希望大家把握機會到彰化消費抽大獎。