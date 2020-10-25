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順澤宮冠軍路跑今開跑 跑出心想事成

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑。記者林宛諭／攝影
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑。記者林宛諭／攝影

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美說，因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際，所以今年首度辦順澤宮冠軍路跑，希望讓大家有求必應，心想事成。

王惠美與順澤宮主委魏信顧、埔鹽鄉長許文萍、全統運動用品公司總經理余俊芳、立委謝衣鳳等人今天主持鳴槍開跑儀式，此次約有5000名跑者參與。

王惠美說，自從伊登戴著順澤宮冠軍帽創下傳奇後，不僅他來到台灣到順澤宮參拜後，後二度拿下冠軍，也有校長也戴著冠軍帽拜拜後帶隊參加科展也拿到第一名，讓大家更感受到順澤宮玄天上帝「帝爺公」的靈驗，所以辦此次路跑希望讓大家心想事成，且此次也規劃了一般民眾能跑的五公里及十公里組別，讓更多人可以體會路跑樂趣。

順澤宮冠軍路跑共有21公里半程馬拉松賽程，還有5公里及10公里的路跑組別，由順澤宮出發，沿途串聯埔鹽鄉景點風光。

王惠美說，為了行銷大家到彰化旅遊及消費，縣府目前也舉辦消費抽大獎活動，只要在彰化消費500元就可以上傳抽獎，最大獎項是汽車，活動到12月，希望大家把握機會到彰化消費抽大獎。

彰化縣府為推廣全民運動風氣，特別規劃「2020彰化縣政府馬拉松嘉年華活動」，串聯縣內10至11月共4場馬拉松賽事路跑活動，還有員林獅子盃、11月1日的「戀戀二水 跑水馬拉松」、11月8日的「台灣米倉 田中馬拉松」、11月29日的「2020 Polio Run VI 伯立歐蕎麥公益路跑」等，除了4場實體路跑外，今年更首創全國聯合線上路跑活動，在此也邀請大家共襄盛舉，用雙腳體驗感受彰化之美。

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松今天上午在埔鹽鄉順澤宮熱鬧開跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供

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