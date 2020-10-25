又見買口罩大排長龍！ 彰化釩泰口罩義賣湧500人

從新冠肺炎爆發以來，排隊買口罩是每個人生活的日常，但現在口罩已經足夠並開放購買，但在彰化縣秀水鄉釩泰口罩工廠，今天上午10時到12時舉辦口罩義賣活動，卻仍是人潮洶湧，有的從早上6時就來排隊，估計隊伍排了近百公尺約有500人前來搶購，釩泰公司協理鐘偉誠說，今天估計義賣10萬片，總義賣價可達40萬元，將全數做為幫助低收入戶使用。

釩泰公司是口罩國家隊，因為之前為了產量委託雲林一家有生產線卻沒執照的公司生產，違反藥事法被彰化地檢署查獲，釩泰公司為了彌補錯誤，特別拿出10萬片口罩，以市價7折多義賣；義賣的醫療口罩全部MIT、MD雙鋼印，有天空藍、黃色、紫色、少女粉，以及黑、國旗、萬聖節等其他特殊色口罩，義賣價一盒50片200元，每人限購5盒。

釩泰口罩義賣活動從今天上午10時到12時結束，但很多民眾一大早就前來排隊，公司還請來專人指揮交通，估計湧來的民眾超過500人，隊伍長約100公尺，雖然已經入冬，但太陽還是很大，大家都仍然很有耐心等候。

其中來自花壇的張姓媽媽，從6時就來排隊搶到頭香，排了近4個小時終於買到，她十分開心地說，她一共買了5盒全部是兒童口罩，因為價格便宜，在一般市面一盒少說要350元，但來這裡只花了200元，型式及顏色都很好看，就一次買足，不用再擔心買不到兒童口罩，而且還能做公益，十分划得來。

釩泰公司協理鐘偉誠說，釩泰公司是秀水在地企業，平時即關心地方公益，此次義賣所得40萬元，將全數捐做幫助秀水鄉低收入戶。