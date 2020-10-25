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日月潭環湖馬今開跑兼做公益 選手跑1K捐1元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭環湖馬拉松延續「跑1km，捐1元」公益信念，今年捐出8萬8000元給博幼社會福利基金會。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松延續「跑1km，捐1元」公益信念，今年捐出8萬8000元給博幼社會福利基金會。圖／南投縣政府提供

2020日月潭環湖馬拉松今開跑，3000多名跑者用雙腳繞跑潭區賞潭景，也延續往年參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」的公益信念，由主辦方捐出8萬8000元給博幼社會福利基金會，將馬拉松的運動精神化作愛心助學，也回饋社會。

縣府指出，日月潭環湖馬拉松涵蓋42K全馬組、29K超半馬組及6公里健走組，今年吸引逾3000人參賽，而該賽事是AIMS認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM）分齡資格賽台灣站唯一賽事。

副縣長陳正昇說，該馬拉松賽事已連續辦理8年，唯受疫情影響，參賽狀況從去年逾5000人降至3000多人，但參賽跑友熱情不減，而今年也加強防疫措施，搭接駁車及進入會場都必須戴口罩、量體溫，以確保參賽者的健康。

而中華運動生活協會延續往年公益行動，只要選手每跑1公里就捐出1元，讓跑者用雙腳送愛給南投地區弱勢團體，今年共捐助8萬8000元，並由陳正昇、立委馬文君、日月潭國家風景管理處長洪維新代表捐贈給博幼社會福利基金會。

洪維新說，今年受贈單位為博幼社會福利基金會，幫助信義鄉課輔教室以教育脫貧，感謝主辦單位和參賽選手用活動做公益又跑出健康，並透過運動賽事讓更多人看見日月潭之美，帶動觀光及地方經濟，也歡迎各地民眾到日月潭來走走。

最終賽事結果出爐，全馬男子組由許松明奪冠，其次為廖德富、郭文雄，女子組前三名依序為許秀鳳、林冠汝、于清；半馬組男、女子組冠軍則分由謝茲耀、卓靜如抱回。

日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供
日月潭環湖馬拉松今開跑，今年吸引逾3000人用雙腳環湖做公益。圖／南投縣政府提供

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