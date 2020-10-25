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大谷關山村社區推里山標章 攜手落實「根經濟」
林務局東勢林區管理處今天在台中文心公園舉辦「2020里山生活市集」推廣大谷關地區部落丶山村社區小農友善產品，上午近千人逛市集。
立法院副院長蔡其昌一早也現身市集，為小農推銷在地產品。
行銷東勢林管處執行「谷關里山原民社區里山森林保育計畫」內所輔導大谷關地區(包含斯可巴社區、哈崙台部落、松鶴部落、裡冷部落、南勢部落)山村社區友善耕種的產品及中部區域熱心參與執行里山保育、社區林業、綠色保育等社區居民與小農產品。
「谷關里山保育聯盟」推動逐步復耕傳統作物、維持在地農業經營、友善環境耕種、發展生態旅遊，維護傳統生活文化和舊聚落古蹟，保存生活領域上人與自然的共存關係，創造谷關地區「根經濟」的發展。
今年更創立「谷關里山」標章品牌，根據聯盟夥伴合作六面向，設立根生文化、農民保種、友善環境、在地加工、里山商店、解說職人等六個標章分項，認證谷關里山保育品牌，協助社區品牌的行銷。
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