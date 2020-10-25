聽新聞
test
0:00 / 0:00
因疫情延至今才辦 中市議長張清照示範搖元宵
台中市清水生活美學協會今天在清水區南社里活動中心舉辦「親子搖元宵」活動，中市議長張清照現場示範搖元宵技巧，他和100多組親子檔同樂，大人小孩一起體驗搖元宵的樂趣。
議長張清照也是生活美學協會理事長，他說親子搖元宵活動是為了傳承這項傳統文化，藉此增加親子互動樂趣；原本每年元宵節前在他的服務處舉辦，今年因新冠肺炎疫情延到現在舉辦，考量海線地區秋冬季節風沙大，所以將場地移到室內。
活動連續舉辦多年，張清照已有幾次搖元宵的經驗，他今天在現場示範，身手熟練，搖得快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵，現場有阿公、阿嬤帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，最小的4歲，搖得認真又起勁，開心說好玩。
蔡姓男子說他連續幾年帶孩子來參加，自己搖元宵、煮來吃，很有趣，第一次來參加活動的王姓男子說，看別人搖好像很輕鬆，自己搖才發現不簡單；清水生活美學協會指導老師郭凱遠、張木村說明「搖元宵撇步」，首先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，適時甩動，滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言