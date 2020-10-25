因疫情延至今才辦 中市議長張清照示範搖元宵

台中市清水生活美學協會今天在清水區南社里活動中心舉辦「親子搖元宵」活動，中市議長張清照現場示範搖元宵技巧，他和100多組親子檔同樂，大人小孩一起體驗搖元宵的樂趣。

議長張清照也是生活美學協會理事長，他說親子搖元宵活動是為了傳承這項傳統文化，藉此增加親子互動樂趣；原本每年元宵節前在他的服務處舉辦，今年因新冠肺炎疫情延到現在舉辦，考量海線地區秋冬季節風沙大，所以將場地移到室內。

活動連續舉辦多年，張清照已有幾次搖元宵的經驗，他今天在現場示範，身手熟練，搖得快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵，現場有阿公、阿嬤帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，最小的4歲，搖得認真又起勁，開心說好玩。