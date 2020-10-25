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與妹島和世打造台中綠美圖 文化局徵高手設計市圖CIS

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市文化局徵求高手設計市立圖書館ClS。圖／台中市文化局提供
台中市文化局徵求高手設計市立圖書館ClS。圖／台中市文化局提供

台中市立圖書館徵求「CIS形象識別系統」徵件活動，收件至11月27日止，最高獎金6萬元，總獎金16萬元，明年1月公布結果，邀請全國視覺設計高手踴躍投稿參加。

文化局指出，台中市立圖書館新總館「台中綠美圖」坐落於水湳經貿園區，建築物由普立茲克獎得主妹島和世建築師和台灣劉培森建築師事務所合作設計，是圖書館與美術館之複合式建築，呈現「公園中的圖書館丶森林中的美術館」的整體意象。

文化局長張大春表示，徵求市立圖書館「企業識別系統」將整合全市圖書館的視覺識別與圖書館整體形象，透過專業評審與民眾票選，選擇具代表性的視覺識別設計，展現台中深厚的藝文底蘊，為城市閱讀推廣增添更多美學能量。

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