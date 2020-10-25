南投獨老住家環境惹鼻酸 救團團號召百人動手清

今天是重陽節，南投縣救國團因不少獨居長輩無人照料，生活環境欠佳，近期串連埔里、竹山、名間、國姓團委會及工商青年社會服務隊等共5個義工單位，號召逾130名義工為獨老打掃住家，提升其居住品質，盼其感受社會溫暖。

南投縣救國團指出，台灣邁入高齡化社會，其中不少長輩未與家人同住或失親獨居，因年邁無法整理住家環境，甚至髒亂生蟲鼠，居住品質低落，為此號召埔里、竹山、名間、國姓團委會及工商青年社會服務隊等5單位逾130人串連做公益。

而為了解各地獨居長輩有無環境清潔需求，救國團也結合華山基金會埔里愛心天使站、護立康有限公司附設南投縣私立友愛居家長照機、社團法人台灣外籍配偶福利發展協會、生活重建協會、南投縣榮民服務處共同前往為弱勢獨長輩服務。

「又髒又臭，我們來清！」埔里團委會長黃國揚說，到獨居長輩住家後發現多數個案的屋內雜物散落滿地，垃圾許久未清，霉味和臭味混雜，蟑螂螞蟻橫行，戶外雜草叢生，住家環境髒亂到令人鼻酸，眾人捲袖動手，更用心打掃住家內外。

國姓鄉團委會則在當地鄉長丘埔生號召下，由北港村劉醇良村長帶著地方鄉親至103歲人瑞獨居阿嬤家慰問訪視及居家清潔；丘、劉等人說，人瑞阿嬤雖患有重度聽覺障礙，但看見大家很認真打掃環境，笑得很開心，還頻頻點頭致意。