大甲裕珍馨三寶文化館展覽 「謹告陶漆」 欣賞藝術美

台中大甲裕珍馨三寶文化館，即日起到11月29日展出「謹告陶漆」形色完美創新， 史嘉祥結合東西方兩大傳統工藝走出自己的路，早上10點到下午5點都可免費參觀，地點在裕珍馨大甲三寶文化館，台中市大甲區光明路67號2樓。

1998年史嘉祥以「謹告陶漆」入選當時的台中縣美術家接力展，鮮明的色彩、充滿現代感的設計，他帶著自己的作品在大甲裕珍馨三寶文化館展出，可免費參觀。

史嘉祥畢業於大甲高中美工科，主修油畫。同時追隨王明榮老師學習陶藝、雕塑大師謝棟樑老師學習雕塑，高中畢業後，在王明榮老師與謝棟樑老師工作室工作，學習陶藝與雕塑，這兩種媒材的經驗對史嘉祥老師日後創作的風格與形式有著決定性的影響。

史嘉祥在獲得美術家接力展後在一次機緣下受邀到台中監獄演講「漆器和陶藝」，教13年，他回憶說，接力展之前，對「漆」僅稍有接觸，後來認識賴高山老師，便跟隨賴高山老師和賴作明老師學習傳統漆藝製作，從此展開他與漆陶的不解之緣，走出一條全新的創作之路。

史嘉祥的作品多元，涵蓋立體與平面藝術，近幾年將陶與漆做結合，發表許多立體陶塑漆藝作品，將東方兩大傳統工藝融合，掌握材料所給予的直覺美感，在傳統與現代創新裡耕作，演繹專屬於史嘉祥自己的現代新思維。