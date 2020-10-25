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中市法制局檢驗15款學習圍兜 檢塑化劑重金屬全數合格

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市法制局抽檢市面上15款幼兒學習圍兜，檢驗重金屬及塑化劑，全數合格。圖/法制局提供
台中市法制局抽檢市面上15款幼兒學習圍兜，檢驗重金屬及塑化劑，全數合格。圖/法制局提供

台中市政府法制局採樣市面上15款「學習圍兜」送檢驗機構進行溶出試驗，結果顯示採樣的商品重金屬小於定量值，未檢出塑化劑，全數合格。

不少家長添購「學習圍兜」讓幼童學用餐，且多選擇附食物蒐集盒的款式，避免食物四處散落。

台中市政府法制局考量幼童常抓取蒐集盒內的食物食用，採樣市面上15款學習圍兜。法制局長李善植表示，學習圍兜檢驗無法直接適用食品器具容器包裝標準，材質多樣，有些紡織品性質，有些則是矽膠材質，因此商品標示將依材質不同，分別適用服飾標示基準或商品標示法。

日前抽檢15款送檢驗機構進行溶出試驗，全數結果顯示重金屬小於定量值、塑化劑則未檢出，全數合格。

此外，市府經濟發展局也針對商品標示查核，常見缺失是未標示委製商（或進口商）電話及製造日期等問題，已要求業者改正。

塑化劑

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