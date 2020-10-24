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大里中興商圈萬聖節玩很大！小朋友扮杙仔公仔搞怪亮相

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場，小朋友變裝成杙仔公仔，相當有趣。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場，小朋友變裝成杙仔公仔，相當有趣。記者趙容萱／攝影

台中市經發局與聯手商圈共同於萬聖節期間舉辦一系列萬聖節活動，今天下午由大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」敲響系列活動序曲，不但有指定店家消費滿額抽，還有大里的守護神杙仔公仔揭幕，以及變裝比賽，小朋友變裝成杙仔公仔，優勝隊伍即可獲得商圈購物金五千元，吸引很多小朋友變裝，炒熱大里商圈萬聖節氣氛，第一名是Milo隊「惡魔與大魔王的進化史」。

台中市經濟發局副局長李逸安說，台中市長盧秀燕重視商圈發展，與商圈聯手舉辦萬聖節系列活動，是中部地區最大的萬聖節系列活動，包含今天大里中興商圈的「萬聖節玩很大」，東海藝術街商圈今明兩天的「Halloween-HA！呦鬼呀！我們都在藝術街！」明天大甲商圈「芋頭尬南瓜、作伙來參加」接替上場。

李逸安指出，緊接著10月31日美術園道商圈「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」踩街活動，以及11月1日精明一街商圈的「2020南瓜節大遊行」壓軸，透過舉辦萬聖節變裝比賽活動，並紛紛祭出高額獎金或獎品吸引民眾報名角逐「變裝王」寶座，邀民眾萬聖節一起相約台中「搗蛋HALLOWEEN，搞怪台中趣」。

大里商圈主委王郁菁表示，今天揭幕慶的杙仔公仔高達250公分，大里古地名為「大里杙」，在清朝曾經是全台第六大都市，是河運重要的樞紐，船靠岸時需要有木樁固定，就是「杙」名詞的由來。杙仔隱含「支柱」、「標竿」、「準繩」的象徵意義，並有台語發音「起來」的諧音，是奮鬥的榜樣，刻苦耐勞的化身。

王郁菁指出，大里人口成長快速，許多商業機能也進入了大里，帶來新的活水，因此商圈便以「杙」為形象發展出公仔，做為行銷大里的精神象徵，並將杙仔放於商圈內顯眼位置處，旁邊搭配新建的祈福牆，富有守護大里之意涵。

台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場，變裝比賽冠軍為Milo隊「惡魔與大魔王的進化史」（中）。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場，變裝比賽冠軍為Milo隊「惡魔與大魔王的進化史」（中）。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場。記者趙容萱／攝影
台中市大里中興商圈「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」今天下午登場。記者趙容萱／攝影

萬聖節 台中市

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