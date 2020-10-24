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台中梧棲浩天宮潛水媽遶境進香 起馬宴今晚席開438桌

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中梧棲浩天宮今晚在中港高中體育館前廣場舉辦起馬宴，席開438桌，宣告進香活動正式展開。圖／民眾提供
台中梧棲浩天宮今晚在中港高中體育館前廣場舉辦起馬宴，席開438桌，宣告進香活動正式展開。圖／民眾提供

台中梧棲浩天宮是中部海線三大媽祖廟之一，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，但今年因疫情一直無法獲得媽祖允筊，直到將起駕日訂於11月1日才獲媽祖同意，廟方將於11月1日至11月7日南下遶境，今晚舉行起馬宴，席開438桌，相當熱鬧。

今年受新冠肺炎疫情衝擊，大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮遶境進香都延期，梧棲浩天宮今年往北港徒步進香也延期，將於11月1日至11月7日，展開為期7天6夜遶境行程。今晚廟方在中港高中體育館前廣場舉辦起馬宴，席開438桌，宣告進香活動正式展開。

浩天宮創立迄今已有近3百年歷史，是台中海線地區民眾的信仰中心，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，廟方去年12月22日向媽祖擲筊請示今年往北港徒步進香日期，卻一直無法獲得媽祖允筊，擲不出確切日期，最後廟方安排於11月1日起駕，才獲媽祖同意，信眾認為媽祖冥冥之中有保佑，讓信徒避開新冠肺炎疫情。

媽祖 新冠肺炎 遶境

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