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順澤宮路跑20小時後鳴槍起跑 豆渣倒在補給站鄉長氣炸　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉第一次舉辦順澤宮與ZEPRO冠軍路跑活動，第七個補給站被偷倒豆渣。圖／鄉長許文萍提供　
彰化縣埔鹽鄉第一次舉辦順澤宮與ZEPRO冠軍路跑活動，第七個補給站被偷倒豆渣。圖／鄉長許文萍提供　

「未免太惡質，存心整我們埔鹽鄉。」埔鹽鄉明天上午舉辦2020順澤宮X ZEPRO冠軍路跑，第七個補給站今天上午卻被偷倒約1噸豆渣，臭不可抑，鄉長許文萍接獲通報直跳腳，除了報案，也指揮清潔隊清運，另找消防分隊沖洗，以免明天開跑讓全國路跑民眾誤會埔鹽鄉環境差。

許文萍說，埔鹽鄉第一次有路跑活動，鄉公所和11個社區動起來，將向全國路跑民眾展示埔鹽鄉特色，不知是誰如此惡毒，故竟在路跑第七個補給站傾倒已發酵豆渣，腐敗味令人作嘔，她知道豆渣可回收作飼料，卻倒在路跑補給站，分明故意給埔鹽鄉難看，警方已調閱路口監視畫面，將揪出濫倒垃圾者。

溪湖警分局埔鹽派出所清查，被濫倒豆渣地點並無錄影監視器，警方找到永新路2段56巷口一支公家監視器，正過濾昨天晚上到今天中午之前的路過可疑車輛，目前無所獲，警方將擴大範圍找路口監視器。

挪威運動選手伊登戴著彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，勇奪三鐵冠軍，順澤宮聲名大噪，全統運動用品社和順澤宮、埔鹽鄉公所舉辦2020順澤宮X ZEPRO冠軍路跑，吸引約8000人報名，原訂5月24日舉辦，因疫情延後到明天開跑，鄉公所沒經費但出力，協助維護沿途40多個補給站的環境和設施，通知所有工作人員明天上午4點出門集合。

彰化縣溪湖警分局據報，員警趕到順澤宮與ZEPRO冠軍路跑活動第七個補給站的豆渣廢棄物現場。圖／鄉長許文萍提供　
彰化縣溪湖警分局據報，員警趕到順澤宮與ZEPRO冠軍路跑活動第七個補給站的豆渣廢棄物現場。圖／鄉長許文萍提供　

路跑 監視器 挪威

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