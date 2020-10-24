聽新聞
test
0:00 / 0:00
順澤宮路跑20小時後鳴槍起跑 豆渣倒在補給站鄉長氣炸
「未免太惡質，存心整我們埔鹽鄉。」埔鹽鄉明天上午舉辦2020順澤宮X ZEPRO冠軍路跑，第七個補給站今天上午卻被偷倒約1噸豆渣，臭不可抑，鄉長許文萍接獲通報直跳腳，除了報案，也指揮清潔隊清運，另找消防分隊沖洗，以免明天開跑讓全國路跑民眾誤會埔鹽鄉環境差。
許文萍說，埔鹽鄉第一次有路跑活動，鄉公所和11個社區動起來，將向全國路跑民眾展示埔鹽鄉特色，不知是誰如此惡毒，故竟在路跑第七個補給站傾倒已發酵豆渣，腐敗味令人作嘔，她知道豆渣可回收作飼料，卻倒在路跑補給站，分明故意給埔鹽鄉難看，警方已調閱路口監視畫面，將揪出濫倒垃圾者。
溪湖警分局埔鹽派出所清查，被濫倒豆渣地點並無錄影監視器，警方找到永新路2段56巷口一支公家監視器，正過濾昨天晚上到今天中午之前的路過可疑車輛，目前無所獲，警方將擴大範圍找路口監視器。
挪威運動選手伊登戴著彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，勇奪三鐵冠軍，順澤宮聲名大噪，全統運動用品社和順澤宮、埔鹽鄉公所舉辦2020順澤宮X ZEPRO冠軍路跑，吸引約8000人報名，原訂5月24日舉辦，因疫情延後到明天開跑，鄉公所沒經費但出力，協助維護沿途40多個補給站的環境和設施，通知所有工作人員明天上午4點出門集合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言