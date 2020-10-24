順澤宮路跑20小時後鳴槍起跑 豆渣倒在補給站鄉長氣炸　　

「未免太惡質，存心整我們埔鹽鄉。」埔鹽鄉明天上午舉辦2020順澤宮X ZEPRO冠軍路跑，第七個補給站今天上午卻被偷倒約1噸豆渣，臭不可抑，鄉長許文萍接獲通報直跳腳，除了報案，也指揮清潔隊清運，另找消防分隊沖洗，以免明天開跑讓全國路跑民眾誤會埔鹽鄉環境差。

許文萍說，埔鹽鄉第一次有路跑活動，鄉公所和11個社區動起來，將向全國路跑民眾展示埔鹽鄉特色，不知是誰如此惡毒，故竟在路跑第七個補給站傾倒已發酵豆渣，腐敗味令人作嘔，她知道豆渣可回收作飼料，卻倒在路跑補給站，分明故意給埔鹽鄉難看，警方已調閱路口監視畫面，將揪出濫倒垃圾者。

溪湖警分局埔鹽派出所清查，被濫倒豆渣地點並無錄影監視器，警方找到永新路2段56巷口一支公家監視器，正過濾昨天晚上到今天中午之前的路過可疑車輛，目前無所獲，警方將擴大範圍找路口監視器。