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借鏡屏雲成功經驗 四河局送彰化1280萬元整治東螺溪
雲林縣、屏東縣各有一條溪流因社區自覺，達到整治成功的目標，彰化縣湖埔社大今天舉辦雙東三溪禮川論壇，邀請雲林縣雲山線社大和藍色東港溪保護協會參加，最驚喜的是第四河川局不但出席，還奉送1280萬元經費委託彰化縣政府整治東螺溪，期待東螺如東港，恢復河川清淨面貌。
論壇在東螺溪生態教育園區舉辦，藍色東港溪保護協會理事周克任分享整治作法，經由地方民意的鼓舞，讓地方鄉鎮長願意站出來支持，攜手保護地方河流。第四河川局長李友平、湖埔社大執行長林淑玲等人發表意見，縣政府水資處、農業處、環保局代表回應現行作法及未來願景。
李友平說，東螺溪雖不是第四河川局轄管河川，但河川局希望這條昔日名為舊濁水溪的區域排水能清淨，四河局委託彰化縣政府辦理兩年計畫，邀集東螺溪沿線九鄉鎮公所抓出共同目標，建立地方共識，分年分期規畫執行項目，移植東港溪成功經驗，有團隊、有方法，接下來公部門協助找到企業長期贊助，建立永續經營的模式。
第四河川局在雲林縣麥寮成功推動「300年呷飯拌沙」計畫，翻轉當地居民想法和改善環境，李友平認為，彰化縣政府只要指定專人召集跨局室定期開會，提出整治東螺溪弱點的對策，找優秀團隊和單位舉辦地方工作坊，「絕不能各做各的」，有系統、有計畫的追蹤進度，一定可以收到整治成效。
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