鹿港新地標揭牌 運動場兒童公園Q版鹿登場

鹿港東區扶輪社熱心公益，社友共同捐助下，在鹿港鎮運動場兒童公園設立一個代表鹿港意象的新地標景點，預計將再度帶動遊客打卡熱潮，彰化縣長王惠美今天參與親子彩繪園地揭牌儀式，感謝民間拋磚引玉做公益。

新地標以一對鹿作為鹿港的意象，相親相愛的可愛形象有別以往，彰化縣長王惠美說，鹿港東區扶輪社用心努力將扶輪的精神發揚光大，今年4月與中華商道發展協會捐贈縣政府「反毒行動巡迴車」，造福許多學童，這次又在鹿港打造新地標，讓鹿港的觀光多了亮點。