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鹿港新地標揭牌 運動場兒童公園Q版鹿登場

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮運動場兒童以一對鹿作為鹿港意象。記者林敬家／攝影
鹿港鎮運動場兒童以一對鹿作為鹿港意象。記者林敬家／攝影

鹿港東區扶輪社熱心公益，社友共同捐助下，在鹿港鎮運動場兒童公園設立一個代表鹿港意象的新地標景點，預計將再度帶動遊客打卡熱潮，彰化縣長王惠美今天參與親子彩繪園地揭牌儀式，感謝民間拋磚引玉做公益。

新地標以一對鹿作為鹿港的意象，相親相愛的可愛形象有別以往，彰化縣長王惠美說，鹿港東區扶輪社用心努力將扶輪的精神發揚光大，今年4月與中華商道發展協會捐贈縣政府「反毒行動巡迴車」，造福許多學童，這次又在鹿港打造新地標，讓鹿港的觀光多了亮點。

鹿港東區扶輪社社長楊儒發表示，鹿港東區扶輪社創社15年以來，做了許多公益行動，像是捐血活動、扶輪支持獎助學金等等，這次社員集思廣益，決定在鹿港做一個有意義的地標，所以這次活動以「攜手關懷、與愛同行親子彩繪園地」為名，以一對可愛版的鹿作為鹿港的意象。

鹿港東區扶輪社友捐助打造親子彩繪園地，今天新地標揭牌。記者林敬家／攝影
鹿港東區扶輪社友捐助打造親子彩繪園地，今天新地標揭牌。記者林敬家／攝影
鹿港鎮運動場兒童公園新的鹿港意象今天揭牌。記者林敬家／攝影
鹿港鎮運動場兒童公園新的鹿港意象今天揭牌。記者林敬家／攝影

鹿港 東區

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