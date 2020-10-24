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南投吳姓國中兄妹獲慈濟新芽獎學金 盼將來回報社會

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
吳姓國中生兄妹家境困難，仍努力求學，希望將來能回饋社會。圖／慈濟基金會提供
吳姓國中生兄妹家境困難，仍努力求學，希望將來能回饋社會。圖／慈濟基金會提供

南投縣吳姓兄妹就讀國三、國一，從小父母離異，由祖父母撫養兄妹兩人，去年4月父親因腦膜炎去世，各界愛心關懷，幫助吳家順利完成後事。吳姓兄妹相當感激，立志長大後也要行善助人，今天兄妹兩也獲得慈濟基金會「新芽獎學金」，鼓勵兄妹兩自立自強，更讓愛心在社會循環不息。

吳姓學生學行皆優，而且多才多藝，妹妹就讀國一，同樣也是成績優秀。 他說，祖父母重視品格教育，家中環境困難，仍經常叮嚀：「要認真讀書，做一個對社會有用的人，壞事一定不能做，善事能做盡量做。」就讀國小時，老師教他，「口說好話，心想好意，身行好事。」這出自慈濟的靜思語，他始終牢記在心裡，因為這是做人的基本，希望讓社會愈來愈好。

慈濟基金會南投辦事處今天頒發「新芽獎學金」，不僅衡量智育，更重視品德，設有五項獎學金「進步獎」、「學習領域獎」、「孝悌獎」、「特殊表現獎」、「全勤獎」，鼓勵弱勢家庭學生用心向學、提升自信，慈濟志工推薦他們兩兄妹為新芽人品典範，由南投縣教育處長陸正威頒獎鼓勵。

埔里良顯堂陳綢阿嬤等80餘位貴賓也頒獎給其獲獎學生，陳綢阿嬤並贈送每個受獎者一顆一口粽，祝福學子考試「包中」。

埔里陳綢阿嬤頒獎給新芽獎學金得獎學生，還致贈一口粽祝福他們考試包中。圖／慈濟基金會提供
埔里陳綢阿嬤頒獎給新芽獎學金得獎學生，還致贈一口粽祝福他們考試包中。圖／慈濟基金會提供
南投縣教育處長陸正威頒獎給吳姓兄妹，勉勵他們用心學習。圖／慈濟基金會提供
南投縣教育處長陸正威頒獎給吳姓兄妹，勉勵他們用心學習。圖／慈濟基金會提供

慈濟 阿嬤 愛心

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