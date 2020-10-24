限時！彰化秀水口罩工廠明義賣雙鋼印彩色口罩 預計捐40萬

口罩成為生活必需品，許多消費者更進一步蒐藏彩色、特殊口罩，彰化秀水鄉在地口罩工廠釩泰公司明天舉辦口罩義賣活動，將販售醫用等級MD、MIT雙鋼印的彩色口罩以及國旗、萬聖節圖案的特殊口罩，預計當日所得40萬元將全數捐給捐給秀水低收入戶。

釩泰公司是口罩國家隊，將在10月25日舉辦義賣活動，從上午10時到12時開賣，業者推出藍、紫、黃、粉一般色口罩優惠價 1盒50片200元，黑、國旗、萬聖節等其他特殊色口罩優惠價1盒50片320元，優惠組合4盒一般色加1盒特殊色 ，5盒1000元，每人限購5盒。

業者指出，雙鋼印口罩10月15起政府全面徵用解禁，市面上可銷售，為號召大家做公益，才推出優惠價口罩，一般透過通路賣價格不可能那麼便宜，明天預計準備100萬片，都是醫療級雙鋼印，盡量準備足夠量銷售，若人數太多會安排分批進廠，避免秩序大亂。