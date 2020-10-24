「一支番仔火」秦揚現身員林市 孝行楷模和榮譽市民表揚好溫暖　　

「一支番仔火」今天現身彰化縣員林市，市公所表揚表揚3位榮譽市民和45名孝順市民，藝人秦揚是被推薦為彰化縣孝行楷模謝蕙芬的乾弟弟，受邀上台宣揚「百善孝為先」，然後跟市長游振雄和縣議員（前市長）張錦昆合唱「你是我兄弟」，全場氣氛歡樂。

市公所在饗婚喜宴會館表揚榮譽市民和孝行楷模，榮譽市民包括員青藝術協會的知名藝術家袁金塔、麗明營造公司董事長吳春山、麗明營造副董事長林立浩；孝行楷模有洪仰偉等45人，其中黃金洲與謝蕙芬被推薦接受縣政府表揚。

孝行楷模黃金洲從事木工裝潢40年，育有一男一女，身為長子的他照顧88歲父親的生活起居定期，帶父親到醫院做健康檢查、就醫、散步，竭盡心力侍奉，噓寒問暖無微不至，侍奉湯藥十餘載從不喊累，足為表率。

另一位孝行楷模謝蕙芬，綽號「黑貓姐」，去年7月2日檢出罹患大腸癌第三期，瞞著不敢說，她的父親謝炳昭今年9月14日去世，生前根本不知道愛女接受化療，帶著微笑跟病魔搏鬥。

謝蕙芬目前是員林市民生里第四鄰鄰長，在明新科大兼課，也在彰化監獄擔任品德教育講師。她說，2003年拿到美國公民證，因母親身體不好，她結束美國電腦事業，回台照顧父母，原本她與父母、弟弟夫婦和侄兒同住，但弟弟夫婦一家人搬走，2013年母親病逝，今年父親走了，原生家庭只剩她一人。

謝蕙芬是南加大企管博士，擅長理財和組織管理，5年前參加友人聚會認識秦揚，兩人相談十分投緣，謝蕙芬帶秦揚回家，認父親謝炳昭為乾爹，跟謝蕙芬結為乾姊弟，情同親手足。今天秦揚說，他知道員林市是孝順的城市，充滿溫暖，他慕名而來，果然會場充滿溫暖正向的氣氛。

市公所表示，謝蕙芬是出了名的孝順，以前照顧父母，照料三餐，後來照顧父親一人，陪伴就醫、爬山、按摩，晚上幫父親洗腳，十多年如一日，而且謝蕙芬熱心公益，敦親睦鄰，鄰里有口皆碑。

「孝為德之本」市長游振雄說，家庭是生命的起點與歸宿，與家人保持親密互動才會讓家庭更和諧，每位孝行楷模獲獎者都無怨無悔照顧家人，都有個感人故事，帶給社會正向的力量，良好品德永不褪色，是大家學習的榜樣，希望這些事蹟能感動更多人，給員林溫暖。