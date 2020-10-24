外送員在台中有臨停車位了 但半小時免費議員指太久

「宅經濟」發達，滿街外送員騎機車趕送外賣，違停問題嚴重，台中市交通局率先在中區、南區、西屯區劃設外送臨停收費車格位，反映不錯，但議員黃守達觀察，臨停30分鐘後才開始收費，導致周轉率不高，建議可以縮短為15分鐘內。

交通局近日先行試辦，在中區三民路二段91號前、南區忠明南路758號對面、西屯區市政北二路282號前共3處，劃設外送臨停格位，30分鐘後開始收費，每小時收10元。

市議員黃守達今到第二市場了解，表示目前周遭反應不錯，民眾認為只要不剝奪原有的車位，對外送臨停機車位樂觀其成。

但黃守達也發現，初期不少是一般機車占用，且臨停30分鐘後才開始收費，導致周轉率不高。