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外送員在台中有臨停車位了 但半小時免費議員指太久

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員黃守達觀察外送臨停車位，30分鐘免費導致周轉率不高。圖／黃守達議員提供
台中市議員黃守達觀察外送臨停車位，30分鐘免費導致周轉率不高。圖／黃守達議員提供

「宅經濟」發達，滿街外送員騎機車趕送外賣，違停問題嚴重，台中市交通局率先在中區、南區、西屯區劃設外送臨停收費車格位，反映不錯，但議員黃守達觀察，臨停30分鐘後才開始收費，導致周轉率不高，建議可以縮短為15分鐘內。

交通局近日先行試辦，在中區三民路二段91號前、南區忠明南路758號對面、西屯區市政北二路282號前共3處，劃設外送臨停格位，30分鐘後開始收費，每小時收10元。

市議員黃守達今到第二市場了解，表示目前周遭反應不錯，民眾認為只要不剝奪原有的車位，對外送臨停機車位樂觀其成。

但黃守達也發現，初期不少是一般機車占用，且臨停30分鐘後才開始收費，導致周轉率不高。

黃守達建議，台北試辦的外送臨停車格採限時15分鐘的方式，超過則以道路交通管理處罰條例第56條開罰；台中以小時收費方式，立意良好，也不會耗費過多警力，但建議未來可以評估調整收費的計時方式，讓臨停車格能服務到更多需要的人。

台中劃設3處外送臨停車位，半小時免費，1小時收10元。圖／黃守達議員是供
台中劃設3處外送臨停車位，半小時免費，1小時收10元。圖／黃守達議員是供

外送員 違停

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