失聰女孩扮白雪公主宣導雲端發票 又演又跳獲冠軍

中區國稅局大屯稽徵所推動雲端發票與行動支付，舉辦宣導影片大賽，16歲右耳失聰的吳若湄扮成白雪公主，不僅演技絕佳，還搭配外語、舞蹈與好記口訣，主演影片拿下冠軍。

今天在大里區舉辦「我有理 不帶錢」租稅宣導活動，同時宣布宣導影片大賽得主；大屯稽徵所代主任黃秀琪說，使用多年的電子計算機發票，即將在今年底「落日」，希望大家體會電子發票便利性，也更能減少紙張，可節能、環保、愛地球。

這次影片主題是「我有理 不帶錢」，鼓勵民眾體會「一支手機暢遊四方」，只要下載財政部統一發票兌獎APP、設定好領獎帳號，就可發票收取、兌獎、領獎一次搞定，許多大專院校學生、社會人士參賽。

大屯稽徵所指出，不少學生不僅能拍，還自己上鏡演出，看得出年輕人的各種創意。

其中首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄，曾入圍金鐘獎迷你劇女配角，雖有先天聽覺神經發育不完全，但以努力彌補缺憾，從小跟著復興劇校畢業的媽媽學川劇變臉，練戲劇和舞蹈基本功，過程艱辛不退縮，今年才16歲就有大將之風。影片連結為：https://youtu.be/FaA2tQZCRqk

今天活動還有薩克斯風演奏、魔術秀與學生熱舞表演等節目，另提供有獎問答送禮券，十分熱鬧。