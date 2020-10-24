快訊

怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失聰女孩扮白雪公主宣導雲端發票 又演又跳獲冠軍

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（左）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供
首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（左）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供

中區國稅局大屯稽徵所推動雲端發票與行動支付，舉辦宣導影片大賽，16歲右耳失聰的吳若湄扮成白雪公主，不僅演技絕佳，還搭配外語、舞蹈與好記口訣，主演影片拿下冠軍。

今天在大里區舉辦「我有理 不帶錢」租稅宣導活動，同時宣布宣導影片大賽得主；大屯稽徵所代主任黃秀琪說，使用多年的電子計算機發票，即將在今年底「落日」，希望大家體會電子發票便利性，也更能減少紙張，可節能、環保、愛地球。

這次影片主題是「我有理 不帶錢」，鼓勵民眾體會「一支手機暢遊四方」，只要下載財政部統一發票兌獎APP、設定好領獎帳號，就可發票收取、兌獎、領獎一次搞定，許多大專院校學生、社會人士參賽。

大屯稽徵所指出，不少學生不僅能拍，還自己上鏡演出，看得出年輕人的各種創意。

其中首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄，曾入圍金鐘獎迷你劇女配角，雖有先天聽覺神經發育不完全，但以努力彌補缺憾，從小跟著復興劇校畢業的媽媽學川劇變臉，練戲劇和舞蹈基本功，過程艱辛不退縮，今年才16歲就有大將之風。影片連結為：https://youtu.be/FaA2tQZCRqk

今天活動還有薩克斯風演奏、魔術秀與學生熱舞表演等節目，另提供有獎問答送禮券，十分熱鬧。

首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（右）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供
首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（右）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供
首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（右）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供
首獎是「白雪公司冒險記」，演出白雪公主的吳若湄（右）有先天聽障，但努力突破困境，演技精湛曾入圍金鐘獎迷你劇女配角。圖／大屯稽徵所提供
財政部中區國稅局大屯稽徵所舉辦宣導影片大賽，今天頒獎賽禮，得獎者大合照。圖／大屯稽徵所提供
財政部中區國稅局大屯稽徵所舉辦宣導影片大賽，今天頒獎賽禮，得獎者大合照。圖／大屯稽徵所提供

統一發票

延伸閱讀

會考作文前哨站！聯合盃作文大賽 宜蘭區1521人參賽

迪士尼白雪公主原型101歲逝世 兒：她100歲時還繼續跳舞

超幸運！ 他繳292元電費 中100萬元雲端發票

發票存載具難中獎？ 6張雲端發票對中千萬特別獎

相關新聞

限時！彰化秀水口罩工廠明義賣雙鋼印彩色口罩 預計捐40萬

口罩成為生活必需品，許多消費者更進一步蒐藏彩色、特殊口罩，彰化秀水鄉在地口罩工廠釩泰公司明天舉辦口罩義賣活動，將販售醫用...

「一支番仔火」秦揚現身員林市 孝行楷模和榮譽市民表揚好溫暖　　

「一支番仔火」今天現身彰化縣員林市，市公所表揚表揚3位榮譽市民和45名孝順市民，藝人秦揚是被推薦為彰化縣孝行楷模謝蕙芬的...

外送員在台中有臨停車位了 但半小時免費議員指太久

「宅經濟」發達，滿街外送員騎機車趕送外賣，違停問題嚴重，台中市交通局率先在中區、南區、西屯區劃設外送臨停收費車格位，反映...

失聰女孩扮白雪公主宣導雲端發票 又演又跳獲冠軍

中區國稅局大屯稽徵所推動雲端發票與行動支付，舉辦宣導影片大賽，16歲右耳失聰的吳若湄扮成白雪公主，不僅演技絕佳，還搭配外...

影／國內手工造紙碩果僅存 南投縣登錄傳統工藝傳承

南投縣是國內手工造紙主要產地，但隨著機械生產取代手工造紙，目前僅剩埔里鎮「福隆棉紙廠」、「廣興紙寮」、「長春棉紙廠」、「...

64歲嬤做手工照顧4兄妹 謝志工「讓我有活著的機會」

彰化縣64歲李春桂獨自撫養4名孫女，年紀最大念大一、最小只有國二，丈夫去年因急性腦中風無法繼續工作，家中重擔落在她身上，...

台中豐原葫蘆墩健走 逾600民眾熱情參與

台中市豐原區體育會舉辦健康向前行全民健走，今日於豐原葫蘆墩公園熱情開走，吸引超過600名民眾參與，不少民眾全家總動員，享...

彰化縣府億元建設埤頭鄉 千人冒雨騎車遊休閒廊道　

彰化縣埤頭鄉建立完整的18公里自行車路網，今天舉辦埤頭稻香鐵道自行車節，約1000名小大鄉民和鄰近鄉鎮愛好騎短程的民眾冒...

經典小鎮旅遊 日管處帶遊客騎鐵馬遊集集、水里風光

「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動今天上午在南投縣水里鄉車埕出發，1000名單車騎士分別參加38公里的小鎮漫遊組，和8公里的...

傳承客家傳統技藝 中市客委會首辦剪紙藝術班

台中市政府客家委員會致力推動客家技藝傳承，自9月起在石岡土牛客家文化館陸續開辦「客家剪紙藝術班」、「植物染創意班」，其中...

彰濱秀傳醫院早產兒回娘家 7關卡追蹤發展狀況

彰濱秀傳醫院每年有60到80位早產兒誕生，在醫療團隊照護下，整體存活率高達9成，今天舉辦「2020愛你愛妳大腳帶小腳 早...

大甲兩路段地勢低窪遇雨易淹 蔡其昌爭取230萬解決水患

台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨日下午邀集農委會水土保持局台中分局分...

熱門新聞

陳其邁小內閣請辭第一人！客委會主委被踢爆涉訟後走人

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

美麗灣仲裁定案 台東縣政府6.29億元價購建物

美麗灣渡假村仲裁結果出爐 台東縣府6.29億元買回

美麗灣仲裁定案台東賠多少 饒慶鈴上午10點半說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。