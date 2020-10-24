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影／國內手工造紙碩果僅存 南投縣登錄傳統工藝傳承

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣市台灣造紙重鎮，以紙為創作素材的工藝也豐富多元。記者江良誠／攝影
南投縣市台灣造紙重鎮，以紙為創作素材的工藝也豐富多元。記者江良誠／攝影

南投縣是國內手工造紙主要產地，但隨著機械生產取代手工造紙，目前僅剩埔里鎮「福隆棉紙廠」、「廣興紙寮」、「長春棉紙廠」、「技順紙廠」、「東明紙廠」從事手抄紙工作，他們堅持保留傳統工藝，不讓技術逐漸流失，南投縣今年將埔里手工紙登錄為傳統工藝，由廣興紙寮負責人黃煥彰為技術的保存者，讓手工紙技藝代代傳承。

南投縣文化局今天發表「嘆為觀止-南投縣紙藝發展史」新書，同時舉辦「南投紙藝文化特展」，展出至11月11日止，集結紙藝藝術家曾鈴蘭、陳維安、廖麗端、范慶鐘、許榮城、廖珮如、陳慧如、林玉綺、李清榮、紙匠手工紙工房林政立提供各樣精美作品外，紙農書院黃世豐提供造紙工具、張豐吉教授提供珍貴收藏及創作、廣興紙寮提供多款特殊手工紙參展，讓大家認識南投的只文化。

文化局長林榮森說，南投是台灣唯一不靠海的縣市，許多產業若非地理條件或優勢，難以發展。竹山盛產竹子是製作紙張的原料，埔里鎮水質良好，兩種優勢結合，讓南投成為造紙重鎮。

日治時期，日本人在埔里地區從事手抄紙的製作，帶動台灣手抄紙業的發展，成為日本及東南亞手工書畫紙最大供應地。手抄紙成為南投獨特文化產物，也是珍貴之文化資產。

隨著社會結構與生活型態的改變，臺灣造紙業因競爭以及各種因素，許多紙廠都以機械造紙取代了手工造紙，目前僅剩埔里鎮還有紙廠從事手抄紙工作，他們堅持保留傳統工藝，不讓技術逐漸流失。

南投縣政府近年來也積極發展紙藝文化，今年無形文化資產審議會審議通過「埔里手工紙」登錄為南投傳統工藝，也委託弘光科技大學張齊顯教授團隊蒐集大量文獻、多方訪查及研究，完成「南投縣紙藝發展史」一書，讓各界更明瞭紙的文化與藝術。

南投縣紙藝文化特展，呈現手工造紙從原料到成品的流程，難得一見。記者江良誠／攝影
南投縣紙藝文化特展，呈現手工造紙從原料到成品的流程，難得一見。記者江良誠／攝影
埔里曾是日治時期手工書畫紙的主要產地，包括書畫名家也都到埔里訂製專用的書畫紙。記者江良誠／攝影
埔里曾是日治時期手工書畫紙的主要產地，包括書畫名家也都到埔里訂製專用的書畫紙。記者江良誠／攝影
南投縣紙藝文化特展，除了造紙技術外，用手工紙一層層糊起的神像，姿態生動，也是碩果僅存的工藝技術。記者江良誠／攝影
南投縣紙藝文化特展，除了造紙技術外，用手工紙一層層糊起的神像，姿態生動，也是碩果僅存的工藝技術。記者江良誠／攝影

埔里 文化局

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