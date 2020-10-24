聽新聞
test
0:00 / 0:00
64歲嬤做手工照顧4兄妹 謝志工「讓我有活著的機會」
彰化縣64歲李春桂獨自撫養4名孫女，年紀最大念大一、最小只有國二，丈夫去年因急性腦中風無法繼續工作，家中重擔落在她身上，一家人靠著翻襪子手工貼補家用，幸好孫子女懂事，也相當貼心，李春桂說，他們是心頭肉，希望四兄妹都能平順生活，未來有助社會，4名孫子女今天接受慈濟基金會新芽獎學金獎頒獎。
邱家兄妹與阿嬤李春桂今天上台分享力爭上游的故事，台下感動哭成一片，李春桂的兒子過去時常進出監獄，媳婦也離家，都未能妥善照顧兒女，養育責任落在阿公阿嬤身上，阿公原本鐵工工作因病中斷，靠著李春桂從事翻襪子手工，但做到板機指而接受手術治療，身體也時常痠痛。
李春桂說，四兄妹從小就懂事，平時不但會協助家事和手工，也會相互照顧，寒暑假還會打工賺取零用錢，雖然自己有很多委屈，但孫子安慰她長大可以賺錢養阿嬤，心裡覺得很安慰，慈濟志工在年多前開始幫助家裡，讓她在最低潮時「有活著的機會」。
大孫子泰泰高中培訓為室內空間設計競賽選手，曾在金手獎獲得第三名，今年順利考進台中科大室內設計系，他說，國中的時候因家裡狀況壓力大，擔心無法繼續升學，希望趕快長大工作打拚，也要改造自家老房子，讓阿公阿嬤可以舒適居住。
泰泰的弟弟妹妹分別就讀高二、高一以及國二，他說，兄弟姊妹感情好，互相陪伴、互相照顧，弟弟妹妹分別學資訊與照服，希望未來都能發揮所長。
慈濟基金會今天在彰化靜思堂舉辦「新芽獎學金頒獎典禮」，彰化共有743名學生獲獎，邱家姊弟分別獲得孝悌獎以及特殊表現獎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言