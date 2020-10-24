64歲嬤做手工照顧4兄妹 謝志工「讓我有活著的機會」

彰化縣64歲李春桂獨自撫養4名孫女，年紀最大念大一、最小只有國二，丈夫去年因急性腦中風無法繼續工作，家中重擔落在她身上，一家人靠著翻襪子手工貼補家用，幸好孫子女懂事，也相當貼心，李春桂說，他們是心頭肉，希望四兄妹都能平順生活，未來有助社會，4名孫子女今天接受慈濟基金會新芽獎學金獎頒獎。

邱家兄妹與阿嬤李春桂今天上台分享力爭上游的故事，台下感動哭成一片，李春桂的兒子過去時常進出監獄，媳婦也離家，都未能妥善照顧兒女，養育責任落在阿公阿嬤身上，阿公原本鐵工工作因病中斷，靠著李春桂從事翻襪子手工，但做到板機指而接受手術治療，身體也時常痠痛。

李春桂說，四兄妹從小就懂事，平時不但會協助家事和手工，也會相互照顧，寒暑假還會打工賺取零用錢，雖然自己有很多委屈，但孫子安慰她長大可以賺錢養阿嬤，心裡覺得很安慰，慈濟志工在年多前開始幫助家裡，讓她在最低潮時「有活著的機會」。

大孫子泰泰高中培訓為室內空間設計競賽選手，曾在金手獎獲得第三名，今年順利考進台中科大室內設計系，他說，國中的時候因家裡狀況壓力大，擔心無法繼續升學，希望趕快長大工作打拚，也要改造自家老房子，讓阿公阿嬤可以舒適居住。

泰泰的弟弟妹妹分別就讀高二、高一以及國二，他說，兄弟姊妹感情好，互相陪伴、互相照顧，弟弟妹妹分別學資訊與照服，希望未來都能發揮所長。