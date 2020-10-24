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彰化縣府億元建設埤頭鄉 千人冒雨騎車遊休閒廊道　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤鄉稻香鐵道自行車節，許多民眾閤家騎自行車出遊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤鄉稻香鐵道自行車節，許多民眾閤家騎自行車出遊。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉建立完整的18公里自行車路網，今天舉辦埤頭稻香鐵道自行車節，約1000名小大鄉民和鄰近鄉鎮愛好騎短程的民眾冒著小雨出發，繞行埤頭鄉一圈，回到首次開放的豐崙休閒運動公園參加闖關和摸彩。

埤頭稻香鐵道自行車節從102年開始，連續舉辦8年，今年創下限額1000人參加，一天半就額滿的新紀錄，鄉公所相當振奮。縣長王惠美趕到致詞，肯定鄉公所動用人力物力主辦木棉道節、爆米香節等多項活動，即使不委外，活動照樣辦得有聲有色。

埤頭鄉長杜懿彩表示，首次開放占地五甲的豐崙公園給民眾參觀，今天活動安排闖關遊戲及社區美食品嘗等攤位，還有摸彩抽電動自行車等多項大獎，讓參加的民眾不虛此行。

今天上午10點半之前彰南飄雨，參加埤頭稻香鐵道自行車節的民眾冒雨騎完18公里，有全家都來騎，也有國小教師帶班級學童參加，雖然天氣陰雨，活動仍洋溢溫馨和快樂，鄉公所請專人空拍記錄淋雨也要騎自行車遊埤頭的盛況。

彰化縣政府近年投入超過上億元經費，整合埤頭鄉台糖舊鐵道、明道大學、木棉花道等觀光特色，以埤頭環鄉自行車休閒廊道，串聯田尾公路花園、北斗美食小吃等鄉鎮觀光特色，為埤頭鄉創造觀光產值。

電動自行車 鐵道

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