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經典小鎮旅遊 日管處帶遊客騎鐵馬遊集集、水里風光

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日管處舉辦「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」，吸引1000名親子參加，體驗水里、集集的小鎮風情。圖／日管處提供
日管處舉辦「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」，吸引1000名親子參加，體驗水里、集集的小鎮風情。圖／日管處提供

「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動今天上午在南投縣水里鄉車埕出發，1000名單車騎士分別參加38公里的小鎮漫遊組，和8公里的親子悠活，沿水里溪轉至集集綠色隧道，隘寮停車場後再折返，暢遊小鎮風光和綠色隧道美景及在地美食，享受悠閒的慢遊生活。

日管處副處長廖錫標說，「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動去年推出後受到熱烈歡迎，今年配合2020脊梁山脈旅遊年及台灣經典小鎮2.0，增加200個名額。為加強活動與在地商家的整合，現場也設置了攤商互動專區，邀集車埕、集集的在地商家，集集香蕉蛋捲、車埕酒莊、海尼根0.0零酒精、施巴、水里鄉公所等單位在現場設置攤位與民眾互動。另外，也募集在地精選店家33家共同行銷，讓選手們除了享受鐵馬逍遙遊樂趣外，也能走訪大街小巷中體驗小鎮最在地的人文風情。

因應防疫需要，選手需量測體溫並消毒，參與民眾在集結出發前及完賽進會場時也都配戴口罩；為了感謝大家的配合，日管處也準備「超澎派補給品」，除了水、運動補給飲料之外，還提供烤雞「一人一份」給騎士美味的能量補充，返回終點後還可享用最道地的水里阿聰師客家什錦麵，除了體驗水里、集集的小鎮風情，更品嘗在地美食。

「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」除了沿途美景，還準備在地美食讓選手食指大動。圖／日管處提供
「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」除了沿途美景，還準備在地美食讓選手食指大動。圖／日管處提供
「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」吸引1000名親子參加，沿著水里溪體驗山水風光。圖／日管處提供
「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」吸引1000名親子參加，沿著水里溪體驗山水風光。圖／日管處提供

集集 自行車 綠色隧道

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