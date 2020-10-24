經典小鎮旅遊 日管處帶遊客騎鐵馬遊集集、水里風光

「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動今天上午在南投縣水里鄉車埕出發，1000名單車騎士分別參加38公里的小鎮漫遊組，和8公里的親子悠活，沿水里溪轉至集集綠色隧道，隘寮停車場後再折返，暢遊小鎮風光和綠色隧道美景及在地美食，享受悠閒的慢遊生活。

日管處副處長廖錫標說，「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動去年推出後受到熱烈歡迎，今年配合2020脊梁山脈旅遊年及台灣經典小鎮2.0，增加200個名額。為加強活動與在地商家的整合，現場也設置了攤商互動專區，邀集車埕、集集的在地商家，集集香蕉蛋捲、車埕酒莊、海尼根0.0零酒精、施巴、水里鄉公所等單位在現場設置攤位與民眾互動。另外，也募集在地精選店家33家共同行銷，讓選手們除了享受鐵馬逍遙遊樂趣外，也能走訪大街小巷中體驗小鎮最在地的人文風情。