經典小鎮旅遊 日管處帶遊客騎鐵馬遊集集、水里風光
「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動今天上午在南投縣水里鄉車埕出發，1000名單車騎士分別參加38公里的小鎮漫遊組，和8公里的親子悠活，沿水里溪轉至集集綠色隧道，隘寮停車場後再折返，暢遊小鎮風光和綠色隧道美景及在地美食，享受悠閒的慢遊生活。
日管處副處長廖錫標說，「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」自行車活動去年推出後受到熱烈歡迎，今年配合2020脊梁山脈旅遊年及台灣經典小鎮2.0，增加200個名額。為加強活動與在地商家的整合，現場也設置了攤商互動專區，邀集車埕、集集的在地商家，集集香蕉蛋捲、車埕酒莊、海尼根0.0零酒精、施巴、水里鄉公所等單位在現場設置攤位與民眾互動。另外，也募集在地精選店家33家共同行銷，讓選手們除了享受鐵馬逍遙遊樂趣外，也能走訪大街小巷中體驗小鎮最在地的人文風情。
因應防疫需要，選手需量測體溫並消毒，參與民眾在集結出發前及完賽進會場時也都配戴口罩；為了感謝大家的配合，日管處也準備「超澎派補給品」，除了水、運動補給飲料之外，還提供烤雞「一人一份」給騎士美味的能量補充，返回終點後還可享用最道地的水里阿聰師客家什錦麵，除了體驗水里、集集的小鎮風情，更品嘗在地美食。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言