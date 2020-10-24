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傳承客家傳統技藝 中市客委會首辦剪紙藝術班
台中市政府客家委員會致力推動客家技藝傳承，自9月起在石岡土牛客家文化館陸續開辦「客家剪紙藝術班」、「植物染創意班」，其中今年首辦「客家剪紙藝術」，讓更多人了解客家文化，進而達到傳承目的。
中市府客委會表示，市府今年首辦「客家剪紙藝術」，剪紙文化是古老的民間藝術，因個人構思不同而變化多端，常見於過年張貼在門首的五福符、窗貼吉祥如意及福祿壽喜等，另逢嫁娶作壽喜慶時，剪紙藝術也常可見；此外，「植物染創意班」延續往年課程再精進，學員們費盡心思創作不同風貌作品。
客委會主委江俊龍說，客委會將持續推動客家藝學堂研習課程，期盼讓客家傳統技藝，注入現代新元素，讓剪紙及植物染傳統技藝發光傳承。
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