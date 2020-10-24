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彰濱秀傳醫院早產兒回娘家 7關卡追蹤發展狀況
彰濱秀傳醫院每年有60到80位早產兒誕生，在醫療團隊照護下，整體存活率高達9成，今天舉辦「2020愛你愛妳大腳帶小腳 早產兒回娘家活動」，邀請2014到2016年在在彰濱秀傳新生兒病房長大的52位早產兒及家屬共約180位，一同切蛋糕慶祝，院方希望透過早產兒回娘家活動，了解提早來到的小小仙子們，目前成長發育狀況。
彰濱秀傳病嬰室主任張佑全醫師表示，彰濱秀傳醫院創院14年，已具有照顧重症新生兒病患的水準，2018年也通過高危險妊娠及新生兒重度級醫院緊急醫療能力分級評定；回顧過去，已經照顧過超過1000位早產兒順利出院，成為大鹿港地區新生兒照護的重要推手。
新生兒科醫師張日錦指出，由於重症早產兒出生後就受到許多外界壓力的刺激，例如打針、量血壓等，因此有較高機會出現動作及感覺統合發展的問題，今天活動設計，除了小朋友最愛的帶動唱，還特別設計了7道闖關活動，內容包含生長發展評估、感統評估、視力篩檢、口腔篩檢及營養衛教，讓每位早產兒與家長遊戲，有助於了解孩子目前的成長狀況。
彰濱秀傳小兒科李俊毅主任說，早產兒雖然提早來到，但只要在細心與良好的照護，還是能健康順利的成長茁壯，院方也致贈每位早產兒一份豐富實用的禮物袋，祝福他們平安長大。
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