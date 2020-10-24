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大甲兩路段地勢低窪遇雨易淹 蔡其昌爭取230萬解決水患

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨邀集相關單位前往會勘。圖／蔡其昌服務處提供
台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨邀集相關單位前往會勘。圖／蔡其昌服務處提供

台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨日下午邀集農委會水土保持局台中分局分局長陳重光、台中市議員施志昌、大甲區公所承辦人員邱甯琪及武陵里長方如玉等人前往會勘，爭取總經費230萬元改善排水問題，解決該路段低窪地區長期淹水問題。

蔡其昌表示，文曲路及興安路段是武陵里內相對地勢低窪處，每逢大雨必定產生積淹現象，文曲路110巷農路的排水問題已改善完成，緊接著將開始施作興安路309號旁排水工，讓周遭居民免除長年水患之苦。

施志昌說，解決地方問題，沒有中央、地方之分。感謝蔡其昌副院長爭取中央經費，他將與地方里長立即協調住戶達成共識，簽署改善工程土地同意書。

陳重光說，武陵里排水改善工程，文曲路110巷農路已完工，改善鋪面長度168公尺，排水長度110公尺。興安路309號旁，排水改善長度約為50公尺，預估工期3個月完工，總經費共230萬元。

台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨邀集相關單位前往會勘。圖／蔡其昌服務處提供
台中市大甲區武陵里文曲路及興安路段農路地勢低窪，每逢大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌昨邀集相關單位前往會勘。圖／蔡其昌服務處提供

蔡其昌 武陵 台中市

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