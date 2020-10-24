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提前歡慶重陽節 台中社會局到仁愛之家與長輩同樂
「九九重陽」是傳統敬老崇孝的節日，台中市立仁愛之家今天提前慶祝重陽節，邀台中市崇倫獅子會獅友、台中市全人家長會長協會、土地銀行、台中女中、台中二中、中國醫藥大學師生「老少共融、溫馨久久」重陽同樂會。
台中市社會局長彭懷真說，今年倡議「老少共融」精神，安排學生們勁歌熱舞表演及帶領長輩們一起進行趣味闖關活動，更規劃「不老肌力班」活動，由模模運動顧問有限公司健身教練協助檢測肌力，並教導長輩握力及上肢體等運動，提升長輩體能，預防及延緩失能。
台中市崇倫獅子會、全人家長會長協會與土地銀行秉持服務社會、關懷弱勢精神，積極參與公益，特別響應推廣失智、失能、失依老人服務與關懷。
今年獅子會至仁家慰問孤苦無依長輩，還特地捐贈「切菜機」與「投籃機」，切菜機為長輩提供美味營養餐食；投籃機為長輩提供趣味化的休閒運動，藉以增加長輩運動機會。
社會局長彭懷真在活動中，也特別為仁愛之家90歲以上長輩致贈紅包，並贈送給在場的每一位長輩壽桃，祝賀長輩們健康長壽，開心到老，也期待長輩們可以「健康老化」與「長壽久久」，藉由同樂會活動，使長輩感受到青春活力，變得更年輕、健康，而學生們也在與長輩互動過程對「老」更認識，增進世代共融，也喚起市民對親情、孝道及敬老倫理的重視，打造臺中為高齡友善、幸福宜居城市。
社會局長彭懷真表示，10月是台中敬老月，鼓勵持敬老愛心卡的長輩多外出參與活動、與他人互動，有助於預防及延緩老化，至12月31日敬老月活動期間內，不管在社區或在機構的長輩至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡皆可享有專屬優惠。
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