農博補助經費被取消 中部5縣市自辦農業行銷會

中台灣5縣市聯手舉辦的「2020中台灣農業行銷展售會」，30日將在中興新村中興會舉行展，分別以「品味南投」、「尋味臺中」、「彰化優鮮」、「幸福苗栗」、「雲林良品」為主題，涵括優質農會、產銷班、合作社、青農與小農所提供的新鮮當季農產品與美食，保證讓民眾採購新鮮、安全農產品，展現中台灣農業好味道。

中台灣農業博覽會今年因中央取消經費補助，中台灣各縣市不僅沒有停辦，在南投縣政府帶頭自籌900萬元下，再增加雲林縣，轉型舉辦「2020中台灣農業行銷展售會」，透過設攤行銷中台灣小農的特色農產品。

南投副縣長陳正昇說，中台灣農業博覽會往年農委會都補助1650萬元、主辦縣政府900萬，其餘3縣市各250萬元，但今年受疫情影響，農委會經費用於疫情紓困而全部取消補助，中台灣5縣市自力更生為在地農業打拚，轉型舉辦「中台灣農業行銷展售會」，除了南投縣政府扛起主辦縣900萬元的開銷全部自籌，其餘四縣市也力挺出資近百萬元協助豐富各縣市攤位內容。

陳副縣長指出，30日起連續3天的「中台灣農業行銷展售會」每天上午9點開展，30日到下午5點，11月1日到下午6點，31日則配合中興新村舉辦全國大露營，將有四、五千名露營民眾參加，「中台灣農業行銷展售會」的美食區會延長到晚上9點。