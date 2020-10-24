萊豬＋綠能發電　彰化縣2家新設和1家復養養豬場拚過關

萊豬叩關，加上政府鼓勵在農牧場舍屋頂裝置太陽光電系統，讓農民看見利多，最近彰化縣將新設兩家養豬場，和一家牧場申請復養毛豬，地方居民強烈反彈，要求縣政府從嚴把關，增列新設養豬場應距離民宅500公尺以上，縣政府表明會研議但「修法可能性不高」。

農委會核定彰化縣可以飼養77萬毛豬，現有642場、飼養75萬頭，還有兩萬頭的飼養空間，因養豬場不受歡迎，永靖鄉竹仔腳7 家位於社區的傳統養豬場，在地方居民抗爭和澆灌水泥封堵放流口之下，已有2家申請停養，1家準備申請停養。

芳苑鄉農民指出，明年元月起台灣開放進口萊豬，除了政府保價收購豬肉，國人可能減少購買冷凍豬肉，使得國產溫體豬肉的需求量大增，而且申請在豬舍屋頂裝置太陽光電系統發電，增加另一項收入，養豬利潤肯定比現在好，偏鄉就成了新設養豬場的天堂，漢寶村就有兩場。

積極爭取復養的養豬場，3年前因偷排被勒令停養，業者再三保證為了在豬舍屋頂裝置太陽能光電系統賺綠能的錢，必須依規定飼養「幾頭豬」，絕不會按照計畫養5000頭，但復養地點所在的二林鎮華崙里，居民串連反對，將在本月30日舉辦說明會跟養豬業者對話。

縣政府農業處表示，芳苑鄉漢寶村新設的兩家養豬場，將分別飼養1500頭和5000頭，縣政府已核發畜牧場許可，芳苑鄉公所若發給建照，業者即可興建養豬場設施；二林鎮華崙里的毛豬復養場若取得當地居民同意，也可復養，不需縣政府和鎮公所發函許可。