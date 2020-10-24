掌握台灣天氣釀酒　彰化二林葡萄酒打進高檔餐館飯店

彰化縣二林鎮曾是全台最大釀酒葡萄產區，公賣局終止契作後，葡萄園急遽減少，部分農民不放棄，轉型經營酒莊，鎮農會舉辦葡萄酒評鑑推動產業發展，今年配合2020第十四屆二林文化季系列活動，邀請各界來賓在鎮農會台灣酒窖為今年得獎葡萄酒開瓶，並招待民眾試飲。

今天二林文化季主題是二林蔗農事件95周年紀念會，台灣酒窖廣場除了擺放看板介紹二林蔗農事件始末，也展示為二林蔗農事件釀製的蔗農酒。二林社大多個班級學員擺攤，展示有地方文化特色的手工藝品，二林民間社團、彰化縣肉品市場、禽肉團體都設攤推廣產品，熱鬧滾滾。

二林鎮農會「三巨頭」理事長莊萬恭、常務監事陳淵梁、總幹事邱士平出席，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、二林鎮長蔡詩傑、縣議員張國棟等人先後到達會場，為今年得獎葡萄酒主持開瓶儀式，開瓶後倒入酒杯中，主持人補上一句「倒多少，喝多少，不要浪費。」台上長官有人急忙打住，不敢再倒，一時手快倒太多葡萄酒的只好乾笑。

今年紅葡萄（干）酒組第一名秉森酒莊的負責人楊秉森說，辛苦經營20多年，逐漸抓住在彰化平原釀酒的訣竅，他產製的紅葡萄酒賣到高檔超市、台北星級酒店和餐館。

楊秉森表示，葡萄是溫帶植物，台灣農業技術好，一年兩次產季，台灣冬季氣溫低，葡萄冬果品質較佳，尤其去年冬季到今年初春二林鎮沒下半滴雨，乾旱提升葡萄品質，釀成的紅葡萄酒風味勝過往年。

楊秉森種植面積6分大的葡萄園，因冬果品質較好，他與別的農民契作葡萄，夏果本來就產量大，台灣高溫炎熱的氣候讓夏果釀成的葡萄酒香氣、酸度和色澤都不足，口感較淡，他大多放在觀光地區作品嘗。

二林鎮目前釀酒葡萄種植面積約50公頃，現有11家酒莊，是全台酒莊密度最高的鄉鎮。今年二林鎮葡萄酒評鑑一連舉辦14年，今年第十五年評鑑的紅葡萄（干）酒組第一名秉森酒莊、第二名路葡萄酒莊，甜酒組第一名戀戀葡萄酒莊、第二名秉森酒莊，白葡萄酒是湘羚酒莊。二林鎮農會為得獎酒設計專屬標籤，放在台灣酒窖展售。